Ci sono tanti materiali difficili da pulire e da trattare, ma possiamo dire ad occhi chiusi che il marmo è quello che dà maggiori problemi!

Essendo molto delicato, spesso mette in difficoltà perché non si riesce ad individuare la modalità giusta per pulirlo in modo adeguato e secondo le nostre aspettative.

Il vero trucco sta nel non riempirlo di prodotti! Ebbene sì, meno lo si stressa, più il marmo potrà cacciare il suo splendido colore e la sua distinta lucentezza!

Oggi ci occuperemo in particolare del marmo delle finestre vedendo insieme come pulirlo e quali sono i rimedi della Nonna più adatti al fine di averlo sempre lucido!

Ingredienti

La prima cosa che dobbiamo prendere sono sicuramente tutti gli ingredienti necessari per preparare il detergente naturale che fa tornare il marmo come nuovo in poco tempo!

Non preoccupatevi, anche se stiamo parlando di un materiale delicato, serviranno tutti prodotti motlo diffusi e che sono di facilissima reperibiltà.

Nel dettaglio avrete bisogno di:

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

800 ml d’acqua

Una volta presi questi ingredienti, ci sono tutte le basi per continuare con il nostro metodo!

Il sapone di Marsiglia ed il bicarbonato insieme formano una coppia perfetta che si presta bene in tante cose diverse, a partire marmo fino al legno e così via.

Inoltre sono delicati, per cui puliscono a fondo senza danneggiare o graffiare i materiali.

Procedimento

Passiamo al procedimento senza esitare per mettere insieme questi elementi!

Se avete il sapone di Marsiglia solido, dovrete tagliare la quantità richiesta in scaglie e scioglierla a bagnomaria.

Una volta diventato liquido, integrate anche il bicarbonato e mescolate finché non ottenete un composto denso e spumoso.

A questo punto non vi resta che travasare tutto nell’acqua, continuare a mescolare e trasferire in un flacone.

Il detergente naturale per un marmo perfetto è pronto!

Modalità d’uso

L’ultimo step da fare è scoprire la modalità d’uso per capire bene come trattare il marmo.

Innanzitutto, togliete la polvere dal marmo della finestra con un panno in microfibra inumidito e strizzato con acqua tiepida.

In alternativa potete usare un piumino fine a togliere completamente tutti i residui di polvere.

Successivamente mettete qualche goccia del composto sempre sul panno o su una spugna morbida e strofinate in modo molto delicato sul marmo.

Risciacquate subito e poi asciugate con un panno ben pulito!

Per lucidare

Un marmo pulito sicuramente piace, ma per essere al meglio deve risultare anche ben lucido!

Ma come abbiamo anche accennato prima, il marmo non deve essere aggredito con troppi prodotti ed infatti per averlo brillante basta un vecchio trucco della Nonna.

Di cosa si tratta? Semplice, basta prendere un panno in lana, sempre per pulito o asciutto, piegatelo e strofinatelo energicamente sul marmo della finestra.

Fate almeno due passate e vedrete che in poco tempo il vostro marmo sarà super lucido!

Avvertenze

Anche se stiamo parlando di ingredienti completamente naturali, è bene provare i rimedi prima in un angolo non visibile così da essere sicuri di non macchia o danneggiare le superfici.