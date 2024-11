I tuoi mestoli sono davvero puliti? Fai il test della pentola

Anche se esistono ormai di ogni forma, dimensione e materiale, i mestoli in legno sono intramontabili anche in tempi moderni! C’è chi non li predilige per cucinare, ma li espone comunque in cucina perché abbelliscono e danno un tocco di calore all’ambiente.

Tuttavia quando questi si sporcano tendono ad assorbire le macchie: così siamo lì a lavarli ma spesso il grasso e il sugo si impregnano nelle venature del legno e a non andare via facilmente. E come avere, quindi, i mestoli veramente puliti? Basta fare il metodo della pentola per farli tornare come nuovi!

Prima di iniziare

Prima di iniziare a vedere quali sono i trucchetti migliori per rendere di nuovo super puliti i mestoli è importante sapere che c’è una sorta di dibattito rispetto ai mestoli in legno. Abbiamo già accennato al fatto che assorbono le macchie e per questo si ritiene che non li si possa mai pulire completamente.

Tuttavia per alcuni sughi e pietanze è necessario e comodo avere degli utensili in legno anziché in plastica o acciaio. Come ovviare a questo problema? Beh, il consiglio che posso darvi io è di sciacquare subito i mestoli quando si sporcano e non lasciar seccare i residui di cibo su di essi. In questo metodo riuscirete ad evitare che i residui di cibo si incastrino nel legno.

Ora passiamo agli ingredienti che potete usare per dire addio alle macchie!

Aceto bianco

Il primo ingrediente che vi proponiamo di utilizzare per pulire a fondo i mestoli impregnati di grasso e macchie è l’aceto bianco, il quale è noto per le sue proprietà smacchianti, sbiancanti e disincrostanti.

Per provare questo rimedio, quindi, vi basterà riempire una pentola con acqua calda e aggiungere, poi, 2 bicchieri di aceto bianco. A questo punto, mettete i mestoli in ammollo nella pentola posizionandoli verticalmente e immergendo la parte bassa nell’ acqua.

Lasciate agire per circa un’ora, dopodiché risciacquate accuratamente: i mestoli saranno come nuovi! Come se non bastasse, l’aceto può essere utilizzato anche per disincrostare e lucidare il piano cottura!

Bicarbonato di sodio

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale vanta un’azione smacchiante, pulente e una leggera azione abrasiva in grado di sgrassare anche i mestoli in legno più sporchi!

Riempite, quindi, una pentola con acqua, dopodiché versate 2 cucchiai di bicarbonato e portate il tutto ad ebollizione. A questo punto, mettete i mestoli in ammollo nella pentola e lasciate agire.

Infine, estraeteli, strofinate con una spugnetta e risciacquateli: addio grasso ostinato! Il bicarbonato, inoltre, può essere utilizzato anche per sgrassare le piastrelle della cucina!

Sale fino

Dopo il bicarbonato e l’aceto, non poteva mancare all’appello il sale, un ingrediente da dispensa dalle forti proprietà pulenti, in grado di assorbire il grasso e lo sporco più ostinato.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire una pentola con acqua e aggiungere al suo interno 3 cucchiai colmi di sale fino. A questo punto, portate la pentola ad ebollizione in modo da far sciogliere il sale e spegnete la fiamma.

Infine, mettete in ammollo i mestoli nella pentola, lasciateli per qualche ora così da far ammorbidire lo sporco e risciacquateli.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, si sa, vanta proprietà pulenti molto delicate, tali da poter essere utilizzate per pulire gran parte delle superfici!

Per usarlo, quindi, per pulire e sgrassare i mestoli, vi basterà aggiungere qualche scaglia di questo sapone in una pentola con acqua calda, mescolare in modo da farlo sciogliere e immergere, poi, i mestoli in ammollo per qualche ora.

Dopodiché, passate una spugnetta per strofinare a fondo fino a rimuovere tutti i vari residui di cibo e macchie di sporco e risciacquate in maniera molto accurata fino a rimuovere tutte le tracce di sapone.

Limone

Infine, vediamo l’ultimo trucchetto con il limone, un ingrediente noto a partire dalle nostre nonne per le sue molteplici proprietà. Riempite, quindi, come già visto nei rimedi precedenti, una pentola con acqua calda e aggiungete, poi, il succo di 1 limone.

A questo punto, mettete in ammollo i mestoli sempre verticalmente per almeno 2 ore prima di passare una spugnetta per pulirli. Infine, risciacquate e il gioco è fatto!

In alternativa, potete anche utilizzare la spugnetta naturale di limone, ovvero tagliare il limone a metà e intingere una delle due metà appena nel sale fino a creare un sottile strato bianco. Dopodiché, aspettate qualche secondo per far ammorbidire il sale e strofinate questa spugnetta sui mestoli.