Molto spesso sul piano cottura si provano tanti di quei prodotti che, a Lungo Andare, torturano il materiale di cui è composto.

Bisognerebbe, infatti, prediligere sempre dei metodi delicati e naturali che possano pulirlo da cima a fondo in maniera semplice.

È per questo che oggi vedremo insieme che la soluzione per sgrassare al fondo in il piano cottura non sono i detersivi proposti dal mercato.

Infatti l’ingrediente migliore lo trovate sicuramente in casa ed è il bicarbonato di sodio!

Preparate la pasta pulente

Il primo passaggio da fare è preparare una pasta pulente che possa essere super efficace per il piano cottura!

Se siete amanti dei rimedi naturali, saprete bene che il bicarbonato ne è il protagonista e la sua azione abrasiva si può applicare a qualsiasi tipo di sporco.

Non dovrete far altro che mescolare 1 cucchiaio di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Se desiderate potenziare l’azione pulente e un buon profumo, potete mescolare il bicarbonato con il succo di limone anziché l’acqua.

Un altro metodo ancora è unirlo ad 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia sciolto.

Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta, dovete scegliere solo il rimedio che fa per voi!

Sgrassate a fondo

Avete preparato la pasta di bicarbonato? Bene, adesso è il momento di sgrassare a fondo il piano cottura per togliere ogni traccia di sporco.

Mettete il composto su una spugna e iniziate a pulire sul piano cottura facendo dei movimenti circolari e strofinando in particolare sulle zone con più macchie.

Attenzione! La spugna che usate per fare questo passaggio non deve essere abrasiva, altrimenti rischierete di macchiare la superficie.

Bene, a questo punto lasciate agire il composto per circa 5 minuti, poi risciacquate più volte e asciugate accuratamente.

Il piano cottura sarà come nuovo in poco tempo!

Pulire tutta la cucina

Il bicarbonato di sodio non è perfetto soltanto per mettere a nuovo il piano cottura, ma per prendersi cura dell’intera cucina!

A tal proposito ora vedremo insieme tutti gli angoli in cui si può applicare:

Per le piastrelle : ottimo quando sono particolarmente sporche, fate la pasta di bicarbonato e acqua oppure mettetene un po’ direttamente sulla spugna. Sgrassate le piastrelle e dopo risciacquate assicurandovi che non ci sono aloni e macchie in controluce.

: ottimo quando sono particolarmente sporche, fate la oppure mettetene un po’ direttamente sulla spugna. Sgrassate le piastrelle e dopo risciacquate assicurandovi che non ci sono aloni e macchie in controluce. Per i mobili : il bicarbonato è perfetto sul legno! Quindi andrà bene per qualsiasi tipo di mobile, basterà riempire una ciotola con acqua e aggiungere 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato , usate una spugna per sgrassare e un panno per asciugare.

: il bicarbonato è perfetto sul legno! Quindi andrà bene per qualsiasi tipo di mobile, basterà riempire una ciotola con acqua e aggiungere , usate una spugna per sgrassare e un panno per asciugare. Per le stoviglie : quando si devono lavare i piatti a mano, si ha sempre paura di non riuscire a togliere efficacemente tutto lo sporco. Quando riempite la vaschetta del lavello con acqua calda e mettete tutti i prodotti per pulire, aggiungete anche 2 cucchiai di bicarbonato per un’azione abrasiva e sgrassante migliore.

: quando si devono lavare i piatti a mano, si ha sempre paura di non riuscire a togliere efficacemente tutto lo sporco. Quando riempite la vaschetta del lavello con acqua calda e mettete tutti i prodotti per pulire, aggiungete anche per un’azione abrasiva e sgrassante migliore. Padelle incrostate: l’incubo di tutti è vedere quel nero sul fondo di pentole e padelle, ma con il bicarbonato va via in poco tempo! Spargetelo sul fondo e aggiungete dell’acqua calda. Lasciate in ammollo tutta la notte, l’indomani vedrete che lo sporco verrà via facilmente.

Avvertenze

Vi ricordo di provare i rimedi descritti prima in angoli non visibili per non rischiare di macchiare o danneggiare le superfici.