Per quanto sia bello avere i pavimenti puliti e profumati, in quanto sembrano conferire un aspetto fresco alla casa, in estate la loro pulizia diventa davvero sfiancante.

Quante di voi, infatti, trovano faticoso portare in giro per le stanze della casa quel pesantissimo secchio di acqua e cambiare l’acqua di tanto in tanto o abbassarsi ripetutamente per strizzare il panno? Immagino tantissime!

Per questo, oggi vedremo insieme il metodo veloce per pulire i pavimenti quando fa molto caldo, evitando molto movimento e sforzo!

Prima di iniziare

Prima di scoprire il trucchetto in grado di pulire i pavimenti in maniera veloce senza implicare molto sforzo o movimento, è importante ricordare una serie di cose. Innanzitutto, questo rimedio può essere applicato solo dopo aver rimosso l’eccesso di polvere in maniera molto accurata, utilizzando l’aspirapolvere o la classica scopa.

In questo modo, infatti, potete agire direttamente su eventuali macchie presenti sul pavimento ed evitare di spostare la polvere e lo sporco da una parte all’altra della casa.

Inoltre, affinché questo trucchetto possa funzionare, è importante procedere con la pulizia dei pavimenti regolarmente, tutti i giorni, così da non far accumulare molto sporco. Meno sporco avrà accumulato il pavimento e più veloce sarà la pulizia! In caso, infatti, di sporco eccessivo, vi consigliamo sempre di procedere con la pulizia normale con straccio imbevuto e secchio.

Ora, quindi, vediamo come procedere!

Procedimento

A questo punto, iniziamo con il realizzare il detersivo per pavimenti fai da te, fatto di ingredienti naturali ed ecologici che sicuramente avrete in dispensa o, in ogni caso, facili da reperire. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare circa 25 ml di sapone di Marsiglia liquido in 750 ml di acqua e aggiungere, poi, 25 gr di bicarbonato e 5 gocce di olio essenziale dalla fragranza che preferite maggiormente.

Vi consigliamo fragranze quali lavanda o limone, in quanto sono in grado di conferire un profumo fresco e di pulito al vostro ambiente domestico! Dopodiché, mescolate tutti gli ingredienti fino a farli ben amalgamare tra loro e travasate, poi, la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

Per intensificare il profumo di questo detersivo, vi consigliamo di lasciare riposare la miscela per almeno una giornata in modo da far impregnare l’odore, dopodiché… siete pronte per provare il trucchetto!

Come fare

A questo punto, vediamo insieme il trucchetto per lavare i pavimenti in maniera veloce senza troppi sforzi! Munitevi, innanzitutto, di un panno in microfibra e di una scopa piatta, ovvero di una scopa acchiappa polvere su cui di solito infiliamo i panni elettrostatici, la cui struttura molto sottile ci aiuterà a raggiungere e pulire i punti più nascosti, come sotto al letto, negli angoli, ecc.

Dopodiché, avvolgete un panno in microfibra asciutto intorno allo spazzolone come fate usualmente con il panno elettrostatico, accertandovi sempre di infilarlo bene e di incastrarlo così da far sì che non si stacchi durante la pulizia.

Infine, spruzzate la miscela per pavimenti precedentemente realizzata direttamente sul panno e passate il panno sulla superficie del vostro pavimento: noterete che non solo la vostra casa sarà subito più profumata, ma anche le macchie sul pavimento saranno un brutto ricordo!

Come se non bastasse, poi, il pavimento non si bagnerà per cui non dovrete aspettare che si asciughi!

Avvertenze

Il detersivo per pavimenti fai da te qui proposto è adatto per ogni tipologia di pavimento in quanto contiene ingredienti delicati e non aggressivi. Tuttavia, accertatevi sempre che il vostro pavimento non sia eccessivamente delicato e non necessiti di detergenti particolari. Vi sarà utile provare sempre prima in un angolino nascosto.