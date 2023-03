A prendersi tutte le intemperie e a sporcarsi con una facilità davvero unica sono le persiane del balcone!

Nelle giornate di pioggia e vento forte, vediamo che la polvere ha praticamente coperto tutta la superficie di questi elementi, costringendoci ad un lavaggio tempestivo!

Per fortuna esiste l’aceto bianco, ingrediente ideale quando si vuole ottenere un ottimo risultato in poco tempo, scopriamo come usarlo!

Prima di iniziare

Mettere a nuovo le persiane non è molto difficile, ma prima di iniziare bisogna fare un semplice passaggio che permette di rendere tutto più veloce e meno faticoso!

Si tratta di mandare via in modo efficace tutta la polvere dalle persiane, ma qual è la modalità più adatta?

Sono sicura che conosciate già la riposta! Basta, infatti, prendere una scopa dalle setole né troppo dure né troppo morbide e passarla energicamente sulle persiane ed in particolare nelle fessure.

Partite da sopra per terminare con la parte bassa delle persiane in modo da far scivolare la polvere a terra che dopo raccoglierete con l’aspirapolvere o con una scopa.

Concluso questo passaggio lavare le persiane sarà un gioco da ragazzi, specie se si usa l’aceto bianco!

Occorrente e procedimento

Procuriamoci tutto l’occorrente necessario al fine di rendere perfetto il lavaggio!

In particolare avrete bisogno di:

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Secchio con acqua

1/2 bicchiere d’aceto bianco

spugna

panno in microfibra

Riempite il secchio con acqua calda e aceto, fate una prima passata sulle persiane con la spugna sempre partendo dall’alto e andando a strofinare in maniera particolare sulle zone che presentano macchie ostinate.

Una volta terminato il passaggio con la spugna, sciacquate due volte con il panno in microfibra prima meno strizzato e poi strizzato benissimo.

Le persiane saranno tornate lucide e come nuove!

Attenzione! Se le persiane sono molto sporche, nonostante abbiate tolto la polvere, è molto probabile che il secchio d’acqua diventi subito nero. In quel caso dovrete cambiarlo più volte altrimenti le persiane non solo non saranno pulite bene, ma resterà anche un cattivo odore.

In alternativa

Quello con l’aceto bianco è un metodo che funziona benissimo al fine di avere le persiane splendenti in poco tempo, ma le sorprese non finiscono qui!

Ci sono, infatti, delle alternative che potete prendere in considerazione al posto dell’aceto:

Bicarbonato di sodio : 1 cucchiaio e mezzo di prodotto nel secchio per pulire tutte le persiane sarà perfetto anche contro le macchie particolarmente ostinate.

: di prodotto nel secchio per pulire tutte le persiane sarà perfetto anche contro le macchie particolarmente ostinate. Sapone giallo : ottimo per pulire tutto il balcone in generale. Mettete 1 pallina di prodotto sulla spugnetta morbida, strofinate sulle persiane e risciacquate più volte.

: ottimo per pulire tutto il balcone in generale. Mettete di prodotto sulla spugnetta morbida, strofinate sulle persiane e risciacquate più volte. Sapone di Marsiglia : altro prodotto meraviglioso e profumato che si annovera tra le soluzioni per persiane perfette. Dovrete grattugiare 1 cucchiaio in scaglie direttamente nel secchio ed ecco fatto!

: altro prodotto meraviglioso e profumato che si annovera tra le soluzioni per persiane perfette. Dovrete grattugiare direttamente nel secchio ed ecco fatto! Limone: il succo di limone non solo è profumato, ma fantastico per togliere le macchie di polvere e lo sporco. Premete il succo di un limone grande nel secchio con acqua molto calda e poi godetevi il risultato!

Avvertenze

È consigliabile provare tutti i rimedi riportati prima in angoli non visibili per assicurarsi che non si macchino le persiane.