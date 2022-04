Con l’allungarsi delle giornate e con il conseguente arrivo di un clima più sereno e soleggiato, iniziamo a goderci delle aree della casa che trascuriamo durante l’inverno!

Tra queste dobbiamo sicuramente menzionare il balcone o il terrazzo, sul quale passiamo le nostre belle serate con gli amici e con quella brezza leggera di vento.

Proprio per questo bisogna che il balcone sia sempre pulito e messo a nuovo, anche perché si sporca in un niente e quindi è necessario mettere molta attenzione.

Oggi vedremo come trattare un tipo di piastrella in particolare! Scopriamo insieme come pulire e lucidare le piastrelle rosse del balcone!

Aceto bianco

Il primo rimedio che possiamo usare sicuramente è l’aceto bianco!

Per questo tipo di pavimento è davvero perfetto e vedrete che basterà poco per avere le piastrelle rosse super lucide e pulite!

Tutto quello che dovrete fare è mettere 1 bicchiere d’aceto in un secchio con acqua molto calda dalla capacità di almeno 5 litri.

Se il pavimento è molto sporco, sgrassate prima con una spazzola per esterni apposita e poi asciugate con una pezza in microfibra.

Sapone di Marsiglia

Oltre all’aceto, anche il sapone di Marsiglia può fare al caso vostro! Inoltre è super profumato e inebrierà l’aria con il suo fantastico odore!

Usarlo inoltre è semplicissimo! Se avete delle macchie, mettetene un po’ su una spugna morbida e trattate la macchia prima del lavaggio strofinando delicatamente.

Quindi riempite il secchio con acqua calda e versate 1 cucchiaio di sapone liquido o mezzo cucchiaio di scaglie.

Non esagerate con le quantità per non creare la schiuma e godetevi le piastrelle rosse che sembreranno nuove!

Succo di limone

Una valida alternativa efficace, ma profumata all’aceto è il succo di limone!

Diffuso già abbondantemente nelle faccende domestiche in quanto ha un potere sgrassante davvero notevole, quest’agrume fa al caso vostro anche per le piastrelle rosse!

Tutto quello che dovrete fare è filtrare il succo di un limone di media grandezza e metterle nel secchio con acqua molto calda.

Adesso non resta che passare al lavaggio e vedere il pavimento super lucido!

Detergente fai da te

Infine potete preparare un detergente fai da te in pochissimo tempo!

Ingredienti

5 litri d’acqua (1 secchio)

10 cucchiai di alcol etilico

10 cucchiai di aceto bianco d’alcol

2 cucchiai di sapone di Marsiglia

Mescolate insieme tutti gli ingredienti nel secchio con i 5 litri d’acqua che dev’essere ben calda e successivamente passate al lavaggio delle piastrelle rosse prima con uno spazzolone apposito e poi con un panno in microfibra.

L’azione di tutti questi ingredienti insieme sarà magnifica per ripristinare la pulizia del vostro balcone!

Consigli per pavimenti perfetti

Dal momento che le piastrelle rosse sono tanto belle quanto impegnative, scopriamo dei consigli per pavimenti perfetti!

Questi sono fatti principalmente in cotto o in gres porcellanato, quindi ecco alcuni accorgimenti:

Non usare sostanze oleose o grasse : che siano detergenti o cibi che colano, ricordate di ripulire subito e di evitarne l’uso perché questo genere di liquidi non viene tollerato dal pavimento che è poroso.

: che siano detergenti o cibi che colano, ricordate di ripulire subito e di evitarne l’uso perché questo genere di liquidi non viene tollerato dal pavimento che è poroso. Evitate anche le sostanze che generano molta schiuma in quanto questa potrebbe essere assorbita dal pavimento lasciando degli aloni antiestetici.

anche in quanto questa potrebbe essere assorbita dal pavimento lasciando degli aloni antiestetici. L’asciugatura di questo tipo di piastrelle è fondamentale per averli sempre puliti, a tal proposito, dopo averle lavate, potete passare un panno asciutto.

Avvertenze

Vi ricordo di provare i metodi indicati prima in angolini non visibili al fine di assicurarsi dell’efficacia degli ignredienti.