Il limone è un agrume fantastico in quanto è in grado non solo di rendere tutto più profumato, ma è anche un potente alleato conto lo sporco!

Chi amante dei rimedi naturali sa bene che non bisognerebbe mai buttare le bucce perché possono essere riutilizzate in casa per tante cose diverse.

Oggi infatti vedremo insieme 4+1 trucchetti che potete fare in casa con le bucce di limone in poco tempo e senza stressarvi!

Scoprirete che sono davvero una manna dal cielo in tante occasioni che non avremmo mai pensato!

Profumatore naturale

La prima cosa che potete fare con le bucce di limone è un profumatore naturale!

Farlo è davvero semplicissimo, vediamo come fare!

Dovrete semplicemente prendere le bucce di limone e togliere la parte bianca (altrimenti potrebbe comparire della muffa).

Successivamente schiacciate le bucce e aggiungete qualche goccia di olio essenziale al limone, girate e unite un po’ di bicarbonato di sodio.

A questo punto inserite tutto in un flacone spray e aggiungete l’acqua.

Ora avete un composto profumato da poter vaporizzare in ogni zona della casa ogni volta che volete spargere un buon odore!

Sacchetti profumati

Ora passiamo a vedere come si possono fare dei sacchetti profumati con le bucce del limone!

La prima cosa da fare è sempre quella di essiccare per bene le bucce, per farlo potete metterle nel forno a 180° per qualche minuto.

In alternativa mettetele all’aria aperta su una teglia e lasciatele per qualche giorno.

Adesso dovrete prendere un sacchetto traspirante a maglie larghe e inserire le bucce di limone essiccate all’interno. Ecco fatto! Mettetelo dove preferite, anche nei cassetti o nell’armadio!

Sgrassatore naturale

Sapevate che potete fare anche un ottimo sgrassatore naturale con le bucce di limone? Vediamo come fare!

Ingredienti

Bucce di 4 limoni

1 bicchiere d’acqua

Aceto bianco q.b.

Tagliate per bene le scorze dei limoni senza comprendere la parte bianca che potrebbe rovinare tutto il procedimento.

Successivamente inseritele in un barattolo di vetro a chiusura ermetica e ricopritele con dell’aceto bianco.

Richiudete il barattolo e lasciatele così per circa 15 giorni, una volta trascorsi, filtrate il composto, mettetelo in un flacone spray e aggiungete il bicchiere d’acqua.

Tenete in ammollo per un’altra ora e a questo punto è il vostro sgrassatore naturale sarà pronto!

Potete lasciate le bucce all’interno del flacone, assicurandovi che siano tagliate a piccoli pezzi altrimenti potrebbero bloccare la fuoriuscita della soluzione.

Anticalcare fai da te

All’interno del bagno o in cucina si trova sempre una cospicua quantità di calcare che bisogna mandare via altrimenti si accumula sempre di più.

Con le bucce di limone potete fare anche un anticalcare fai da te in pochissimo tempo che sarà efficace e profumato!

Tutto quello che dovrete fare è tagliare a piccoli pezzi delle bucce di limone e premerne il succo, mettete tutto in una ciotola e aggiungete 2 bicchieri d’aceto bianco.

Successivamente trasferite tutto all’interno di un flacone spray e avrete ottenuto un ottimo detergente naturale!

Vaporizzatelo sulle zone interessate, lasciate agire e dopo sciacquate o strofinate sullo sporco ostinato.

Infuso

Infine potete fare un infuso profumato al profumo d’agrumi!

Per prepararlo dovrete mettere le bucce in un pentolino e aggiungere dell’acqua, se preferite aggiungete qualche goccia di limone e portate ad ebollizione.

A questo punto spostate l’infuso nei punti della casa in cui preferite spargere il profumo, sarà ottimo anche se avete puzza di bruciato o di fritto in cucina!

Avvertenze

Non usate l’ingrediente in caso di allergia o ipersensibilità e provatelo prima in angoli non visibili.