La pulizia del pavimento è una cosa che si fa con una tale naturalezza da non accorgerci nemmeno dei passaggi che facciamo!

Questo perché è una faccenda svolta ogni giorno, almeno negli ambienti più usati della casa come cucina e bagno.

A volte, però, lo sporco o gli odori che entrano in casa si depositano sul pavimento che dopo risulterà puzzolente, un esempio è quando si sente quella strana puzza d’uovo senza un apparente motivo.

Oggi vedremo insieme come toglierla in modo efficace con metodi naturali!

Aceto per gli odori

Non c’è niente da fare: se volete che i cattivi odori, anche quelli più prepotenti, vadano via, dovrete affidarvi all’aceto!

La sua composizione riesce a catturarli in modo efficace e naturale senza fare troppa fatica.

Il discorso si amplifica se pensiamo alla puzza d’uovo, quindi non dovrete far altro che riempire un secchio con acqua molto calda, versare 1 bicchiere d’aceto all’interno e procedere con il lavaggio.

Non passerà molto prima di accorgervi che gli odori sono andati via in modo efficace!

Non usate l’aceto su marmo o pietra naturale.

Bicarbonato

Andiamo avanti con i rimedi per neutralizzare la puzza con il bicarbonato di sodio!

Anche qui parliamo di un ingrediente che dona la freschezza al pavimento in pochi passaggi, inoltre lo potete usare anche su piastrelle più delicate.

Nel secchio dovrete mettere mezzo bicchiere di bicarbonato e procedere lavando il pavimento. Nel caso in cui non vogliate rinunciare ad un buon profumo, aggiungete 3 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Sapone di Marsiglia

Dal momento che stiamo parlando di togliere via la puzza d’uovo dal pavimento, perché non prediligere un trucchetto che riesca ad unire il profumo con l’azione pulente?

Tra l’altro, anche se avete un pavimento in legno o in marmo, il sapone di Marsiglia non farà altro che farlo risplendere ancor di più privandolo di macchie e cattivi odori.

Grattugiate 1 cucchiaio di prodotto dalla saponetta e mettetelo nel secchio con acqua tiepida, procedete lavando accuratamente il pavimento asciugate più volte.

Il risultato sarà fantastico!

Limone

In tema di ingredienti che hanno un fantastico profumo non possiamo trascurare il limone!

Proprio perché è l’agrume più famoso al mondo, saprete bene che è perfetto per sgrassare ogni tipo di superficie e per far sparire gli odori.

Premete il succo di 1 limone grande, mettetelo nel secchio e lasciate all’interno anche le bucce per intensificare il suo inebriante aroma.

Lavando il pavimento vi accorgerete di aver usato un trucchetto intramontabile e super efficace!

Anche in questo caso non potete usare su marmo o pietra naturale.

Oli essenziali

Concludiamo i rimedi con la semplicità degli oli essenziali!

Questo rimedio è da prendere in considerazione quando volete dare una rinfrescata al pavimento senza dover togliere macchie impossibili.

Riempite il secchio solo con acqua tiepida o fredda e versate 4 gocce di olio essenziale, lavate il pavimento e fate più passate.

L’odore sprigionato resterà in casa per diverse ore!

Avvertenze

Provate i rimedi indicati prima in angoli non visibili in modo da non danneggiare o macchiare il pavimento.