Il bicarbonato di sodio è l’elemento che incontriamo più spesso tra i vari rimedi naturali!

Infatti la sua efficacia potente è quello che serve per tante faccende domestiche e anche per prendersi cura degli elettrodomestici.

Oggi vedremo insieme il suo utilizzo per una zona della casa che si pulisce quotidianamente: i pavimenti!

Scopriamo come usarlo per rendere i pavimenti freschi e super puliti!

Detersivo naturale

La prima cosa che potete fare con il bicarbonato è un detersivo naturale che pulirà e luciderà a fondo il vostro pavimento!

Questo è il metodo migliore così da evitare sprechi e usarlo all’occorrenza ogni volta che dovrete ripulire la casa.

Ingredienti e procedimento

Passiamo subito agli ingredienti e al procedimento!

Nel dettaglio avrete bisogno di:

500 ml d’acqua

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Olio essenziale a vostro piacimento

Ecco fatto, questo è tutto quello che vi occorre per rendere la vostra pulizia ecosostenibile, economica e soprattutto efficace!

Sciogliete il bicarbonato nell’acqua e cercate di districare tutti gli eventuali grumi che si formano.

Se vedete che tende a depositarsi sul fondo, non preoccupatevi, basterà solo agitare il composto prima di utilizzarlo.

Bene, trasferite tutto in un flacone per voi più comodo e aggiungete 6 gocce di olio essenziale, io vi consiglio quello alla lavanda.

Attenzione! Non esagerate con la quantità di olio essenziale altrimenti l’odore forte che si sparge in casa potrebbe disturbare.

Usate un tappino di prodotto nel secchio con acqua ogni volta che dovete lavare il pavimento.

Per le macchie ostinate

Il bicarbonato è ottimo per fare dei detersivi naturali come quello che abbiamo appena visto, ma vediamo anche come usarlo per le macchie ostinate sui pavimenti.

Quando c’è una tipologia di sporco difficile, non dovrete far altro che mettere un po’ di prodotto direttamente su una spugnetta non abrasiva e andare a strofinare delicatamente sulla zona interessata.

Raccomando, tuttavia, di non strofinare eccessivamente ed esercitando una leggera pressione altrimenti potreste macchiare o graffiare il pavimento.

Pulizia quotidiana

I pavimenti sono elementi della casa che si lavano quotidianamente a differenza di altre faccende che possono attendere anche più di un giorno.

Bene, ogni giorno, per avere il pavimento sempre al meglio e come se fosse nuovo basta 1 solo cucchiaio di bicarbonato!

Versatelo nel secchio con acqua calda, procedete con il lavaggio e vedrete che risultato!

Lo sapevate? Se aggiungete anche 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia avrete un’efficacia maggiore e spargerete un fantastico profumo.

Addio fughe annerite!

Una delle problematiche legate al pavimento sono le fughe che tendono ad annerirsi con una velocità quasi inverosimile.

Cosa fare per sbiancarle a fondo?

Semplice, avrete bisogno del nostro caro bicarbonato e vi dirò subito come usarlo!

Non dovrete far altro che mescolare 1 cucchiaio di prodotto con acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Spalmate il composto su uno spazzolino e strofinate all’interno delle fughe così da rimuovere tutto lo sporco.

Ecco che saranno diventate bianche e super pulite!

Avvertenze

Provate il bicarbonato prima in angoli non visibili così da assicurarvi di non macchiare o danneggiare il pavimento.

Ricordate, inoltre, che va sempre diluito in acqua e mai gettato direttamente sulle piastrelle.