Le feste di Natale e di Capodanno sono tra i momenti più attesi di tutto l’anno perché ci riuniscono ai nostri cari.

Tanti sono i momenti per consumare i cibi e, proprio per questo motivo, quando tutto termina, ci si ritrova una casa che è da pulire da cima a fondo.

Il pavimento, in particolare, risulta unto e pieno di macchie, per cui oggi vedremo insieme come farlo tornare a splendere e togliere i cattivi odori!

Aceto d’alcol

Non è sorprendente che l’aceto d’alcol si trovi in cima ai rimedi che tolgono via l’unto e lo sporco dal pavimento.

Infatti questo prodotto naturale, impiegato principalmente per le pulizie di casa è l’ideale quando ci sono macchie ostinate!

Per usarlo dovrete semplicemente riempire il secchio con acqua calda e versare 1 bicchiere d’aceto all’interno, poi procedete con il lavaggio usando un panno in microfibra.

Attenzione! Non potete usare l’aceto su marmo o pietra naturale.

Bicarbonato di sodio

L’azione leggermente abrasiva del bicarbonato di sodio è quanto occorre per dire addio all’unto e allo sporco dal pavimento!

In generale quest’ingrediente viene usato per tutta la casa proprio perché riesce a pulire senza troppa fatica e stress.

Quando riempite il secchio, aggiungete 1 cucchiaio di prodotto all’acqua e passate al lavaggio. Se ci sono macchie che non vanno via, strofinate il panno con un po’ di bicarbonato sopra.

Non solo sarà pulito, ma riuscirete ad avere anche il pavimento brillante e lucido come fosse nuovo!

Sapone di Marsiglia

Se siete amanti dei rimedi naturali saprete bene che il sapone di Marsiglia è un ingrediente che non deve mai mancare nella dispensa!

Questo si può usare per diverse faccende, tra cui avere un pavimento lucido, pulito e super profumato…scopriamo subito in che modo!

Basterà tagliare 1 cucchiaio di scaglie di sapone e metterle direttamente nel secchio con acqua calda per farle sciogliere.

Nel momento in cui effettuate il lavaggio, assicuratevi che non restino strisce di sapone e asciugate per bene.

Succo di limone

Il profumo e il pulito dato dall’agrume più versatile e famoso al mondo rendono il limone una delle scelte principali quando si desiderano alternative economiche ed ecologiche ai detersivi.

Nel caso del pavimento sporco ed unto sarà fantastico perché spargerà un odore inebriante!

Dovrete riempire mezzo bicchiere di succo di limone e metterlo nel secchio d’acqua calda, procedete poi con il lavaggio ed ecco che sarà fantastico!

N.B. Come per l’aceto, anche il limone non può andare su marmo o pietra naturale.

Sapone giallo

Per i pavimenti in cotto o in gres potete usare un metodo che non sempre viene impiegato per i pavimenti, ma che è molto efficace!

Il sapone giallo, infatti, è usato perlopiù in lavatrice, ma con il tempo sono state scoperte tante qualità che ha in ogni angolo della casa.

Dovrete soltanto sciogliere una pallina di sapone in acqua calda e poi versarla nel secchio, il risultato sarà sorprendente!

Inoltre, se non volete rinunciare anche al profumo, potete aggiungere 4 gocce di olio essenziale a vostro piacimento.

Avvertenze

Usate i rimedi in base alla tipologia del vostro pavimento e provate prima in un angolo meno visibile.