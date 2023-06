Le scarpe bianche sono quelle più gettonate in quanto molto versatili perché possono essere utilizzate sia sotto outfit più casual sia sotto outfit più formali.

Con l’utilizzo costante, però, sembra inevitabile la formazione di macchie nere che le fanno sembrare vecchie anche se non lo sono. E quindi che fare?

Facile, basta usare il sapone giallo, un ingrediente dalle proprietà sgrassanti tali da far tornare le vostre scarpe bianche come nuove. Vediamo come fare!

Come fare

Il trucchetto con il sapone giallo è davvero semplice da provare, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno sarà un panetto di sapone giallo e una spazzola per scarpe. Ricavate, quindi, un pezzetto di sapone e fatelo aderire bene sulla spazzola: essendo molto appiccicoso non dovrebbe essere difficile.

A questo punto, riempite una bacinella con un po’ di acqua tiepida e immergete la spazzola con il sapone nell’acqua in modo da bagnarla un po’ e strofinatela energicamente sulle scarpe, concentrandovi soprattutto sulla suola poiché è qui che si concentrano maggiormente le macchie nere.

Infine, fate agire per qualche minuto in modo che il sapone giallo possa sciogliere tutto lo sporco e risciacquate con un panno in microfibra inumidito e strizzato. Ed ecco che le vostre scarpe saranno bianche come appena comprate!

Il sapone giallo, infatti, è un potente smacchiante e, non a caso, è utilizzato per realizzare a casa lo stick smacchia tutto da usare quando siete in viaggio!

Se volete essere seguite durante quest’operazione di pulizia, passo dopo passo, ecco un video per voi per vedere come fare!

Come visto nel video, in alternativa, dopo aver provato questo trucchetto, potete anche finire l’operazione procedendo con il lavaggio in lavatrice in modo da avere le scarpe ancora più pulite. Vediamo, quindi, nel prossimo paragrafo come fare per non danneggiarle!

Lavaggio in lavatrice

Non tutte amano lavare le scarpe in lavatrice poiché si teme di rovinarle. In realtà, però, è possibile farlo a patto che consultiate le etichette di lavaggio per capire se potete procedere con il lavaggio in lavatrice o se è più indicato il lavaggio a mano.

In linea generale, ricordatevi che sarebbe meglio evitare il lavaggio in lavatrice per tessuti delicati di scarpe come la pelle, il camoscio, la seta e per le scarpe che hanno delle applicazioni particolari ai lati come strass. Inoltre, è da evitare anche il lavaggio di scarpe che hanno la suola danneggiata che potrebbe scollarsi totalmente.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

A questo punto, vediamo come lavare in lavatrice le vostre scarpe bianche. Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare un detersivo liquido e non in polvere, perché quelli in polvere potrebbero impregnarsi tra le fibre delle scarpe. I prodotti ideali sono il sapone di Marsiglia, l’aceto e il bicarbonato, che aiutano anche a neutralizzare i cattivi odori che spesso ritroviamo nelle scarpe.

Inoltre, impostate un lavaggio delicato con temperatura non superiore ai 30/40 gradi ed evitando la centrifuga che potrebbe sballottare troppo le vostre scarpe e rovinarle. Infine, ricordatevi di dedicare il lavaggio solo alle scarpe, cercando di raggruppare tutte quelle bianche, e per un massimo di 3 paia, così da non farle urtare troppo tra di loro.

Avvertenze

Vi ricordiamo che è importantissimo leggere le etichette di lavaggio prima di lavare le scarpe. Nel caso le vostre scarpe possano essere lavate in lavatrice, non esagerate con la frequenza perché potreste rovinarle.