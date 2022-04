Avere cura del bagno è una delle cose che si fa quotidianamente in quanto si tratta di una zona della casa molto soggetta allo sporco e ai cattivi odori.

Tra le cose che si devono tenere in considerazione per avere sempre il bagno super pulito ci sono sicuramente gli specchi!

Infatti, come avrete potuto notare, anche quando un bagno è lavato in ogni singolo angolo, sembra sempre sporco se i vetri non sono brillanti!

Ci sono tantissimi metodi e trucchetti per renderli lucidi e senza traccia di alone, pensiamo al succo di limone, al sapone giallo, bicarbonato e quant’altro.

Oggi però vi svelerò un trucchetto fai da te di cui vi innamorerete sicuramente! Vediamo insieme come fare la cremina con questi 2 ingredienti per scrostare tutto il calcare dagli specchi del bagno!

Occorrente

Scopriamo qual è l’occorrente necessario per preparare questo fantastico rimedio naturale ed efficace!

Nel dettaglio vi serviranno:

2 cucchiai d’aceto di mele

2 cucchiai di borotalco

700 ml d’acqua

Ecco fatto, questo è tutto quello che bisognerà procurarsi per ottenere gli specchi come se fossero nuovi!

Il borotalco è uno dei trucchetti più amati in assoluto per profumare e rendere lucidi i vetri spargendo un buon profumo.

L’aceto di mele ha una rinomata azione sgrassante e pulente e viene usato in casa per tantissime faccende domestiche.

Quello di mele ha un profumo più delicato che insieme al borotalco sarà fantastico, ma ovviamente potete servirvi anche di un aceto diversi come quello bianco d’alcol o di vino.

Procedimento

Presi tutti gli ingredienti? Bene, non ci resta che passare al procedimento!

Per prima cosa dovrete mettere l’aceto in una ciotola e aggiungere il borotalco poco a poco fino a formare una cremina densa ed omogenea.

Se vedete che la consistenza è troppo densa o troppo liquida, aggiungete uno dei due ingredienti all’occorrenza fino ad avere quella giusta.

Modalità d’uso

Vediamo infine la modalità d’uso di questo trucchetto! Vi suggerirò principalmente 2 metodi diversi.

Nel caso in cui abbiate gli specchi particolarmente incrostati, potete scegliere di usare il composto ottenuto mettendolo direttamente su un panno in microfibra o una spugnette e passare al lavaggio.

Se invece gli specchi hanno le solite macchioline quotidiane vi consiglio di sciogliere la cremina in 700 ml d’acqua.

Successivamente mettetela in un flacone spray aiutandovi con un imbuto. A questo punto potete vaporizzare sugli specchi e passare direttamente un panno in cotone senza risciacquare!

Vedrete che brillantezza e che profumo fantastico!

Avvertenze

Sebbene il rimedio prevede elementi naturali, vi ricordo di provarlo prima in angoli non visibili dello specchio in modo tale da essere sicuri di non macchiarlo.