I tappeti in casa hanno la funzione di abbellire e rendere più affascinante l’atmosfera degli ambienti interni. Oltre a questo, però, sono anche funzionali.

Questi, infatti, servono a proteggere i pavimenti, a mantenere la temperatura interna e a ridurre la dispersione di calore durante l’inverno.

L’importante, però, è tenerli sempre puliti. A questo proposito, oggi vedremo insieme come fare seguendo il rimedio degli esperti di pulizia!

Ingredienti e procedimento

Questo rimedio permetterà di procedere con la pulizia profonda del vostro tappeto e prevede l’utilizzo del bicarbonato, il quale svolge una potente azione pulente e permette di “lavare a secco”!

Per un effetto ancora più efficace, però, lo combineremo con l’olio di Tea tree, che è in grado anche di limitare la proliferazione batterica e di inibire la produzione delle uova degli acari.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare il bicarbonato in una ciotola e aggiungere, poi, 3 o 4 gocce di olio essenziale Tea tree, dopodiché mescolate il tutto fino ad ottenere un composto.

A questo punto, cospargete la superficie del tappeto con questo composto e strofinate con una spazzola morbida così da permettergli di penetrare il tessuto.

Infine, lasciate agire per almeno un’ora prima di passare l’aspirapolvere e aspirare la polvere di bicarbonato in eccesso. Ovviamente, potete usare anche semplicemente una spazzola o scuotere a mano.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare!

Altri trucchetti per lavare a secco il tappeto

Oltre al rimedio già visto sopra, ci sono altri trucchetti che potete provare che vi permetteranno comunque di lavare a secco e in modo delicato il vostro tappeto. Scopriamoli insieme!

Borotalco

Innanzitutto, vediamo come usare il borotalco, il quale vanta una forte proprietà assorbente, in grado, quindi, di assorbire lo sporco. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è utilizzato anche per pulire i vetri particolarmente sporchi o pieni di aloni!

Cospargete, quindi, il divano con il borotalco, come già visto nel rimedio precedente e lasciatelo agire per un po’. Dopodiché servitevi di una spazzola per rimuovere la polvere in eccesso e il gioco è fatto!

Bustine di tè

Un altro rimedio che forse vi risulterà essere un po’ strambo, ma che invece si rivela molto efficace è quello che prevede l’utilizzo di alcune bustine di tè.

Queste, infatti, vengono in vostro soccorso in caso vogliate rinfrescare e profumare non solo i tappeti ma anche i divani e i materassi, che necessitano di un lavaggio a secco dal momento che non possono essere lavati.

Versate, quindi, 2 bustine di tè in infusione in un pentolino contenente 500 ml di acqua calda per circa 5 minuti e lasciate raffreddare la miscela. Dopodiché, travasatela in un flacone con spray, vaporizzatela sul tappeto e lasciate asciugare accuratamente (se possibile, all’aperto in modo da sfruttare la luce solare).

Come se non bastasse, le bustine da tè aiuteranno anche a prevenire la polvere e ad assorbire l’umidità!

In caso di macchie

Infine, oltre al bicarbonato, possiamo usare altri due ingredienti che sicuramente avrete in dispensa: il sale e l’aceto. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare in una tazza quantità uguali di sale grosso e di aceto e mescolare fino a quando non avrete ottenuto un composto dalla consistenza “pastosa”.

A questo punto, applicatelo sui punti del tappeto che presentano delle macchie e massaggiate delicatamente con una spazzola morbida. Infine, rimuovete l’eccesso con una spugna morbida e il gioco è fatto!

Avvertenze

Questi rimedi naturali per pulire e igienizzare i tappeti sono innocui ed ecologici. Tuttavia, fate sempre attenzione alla qualità dei tappeti e assicuratevi che possano essere puliti con i rimedi indicati.