I vetri sono tra gli scogli da affrontare nelle pulizie domestiche, perché non sempre un lavaggio veloce è efficace al fine di ottenerli puliti e brillanti.

Spesso basta un solo movimento sbagliato o il panno leggermente sporco che si intravedono subito i fastidiosi aloni e le strisce d’acqua.

Se volete che i vetri siano sempre brillanti, puliti e senza aloni, qui troverete la soluzione giusta! Infatti adesso vedremo insieme un trucco casalingo, anche inaspettato, che vi aiuterà quotidianamente a non passare ore e a non affaticarvi con la pulizia dei vetri.

Ingredienti

La prima cosa da fare è sicuramente procurarsi gli ingredienti necessari per il nostro trucchetto.

L’ingrediente in questione è il borotalco: sapevate che è fantastico per ottenere dei vetri sempre brillanti e puliti? Vediamo subito come sfruttarlo a nostro vantaggio!

Nel dettaglio avrete bisogno di:

1 cucchiaio colmo di borotalco

700 ml d’acqua

1 flacone spray

Ecco fatto, saranno solo questi i prodotti di cui avrete bisogno!

Procedimento

Passiamo subito al procedimento senza esitare!

Per prima cosa mettete l’acqua all’interno di una bacinella, poi aggiungete poco a poco il borotalco per non far alzare improvvisamente tutta la polvere.

Successivamente mescolate con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un’unica soluzione. A questo punto non dovrete far altro che mettere un imbuto sul flacone spray e travasare tutto il composto al suo interno.

Ora il vostro rimedio è pronto, non vi resta che vaporizzare una generosa quantità sul vetro, passare un panno in cotone ben pulito e fare dei movimenti circolari per togliere tutti gli aloni.

Vedrete che i vetri saranno di nuovo brillanti!

Questo metodo mi è stato insegnato da mia Nonna e lo uso da sempre, come vi mostro in questo video:

Altri metodi per i vetri

Il borotalco è una soluzione fantastica per ottenere dei vetri brillanti, ma non è l’unica!

Per avere sempre a portata di mano vari rimedi, vediamo insieme delle alternative che possono risultare utili in ogni momento:

Aceto bianco d’alcol : fantastico per ottenere un risultato immediato senza risciacquo . Riempite un vaporizzatore con del prodotto, spruzzatelo sul vetro e passate un panno in cotone;

: fantastico per ottenere un . Riempite un vaporizzatore con del prodotto, spruzzatelo sul vetro e passate un panno in cotone; Succo di limone : analogamente all’aceto, toglie le macchie, fa brillare e profuma i vetri. Per usarlo dovrete filtrare bene il succo di limone, metterlo all’interno di un flacone spray e vaporizzarlo sul vetro, poi passate un panno ed ecco fatto,

: analogamente all’aceto, toglie le macchie, fa brillare e profuma i vetri. Per usarlo dovrete filtrare bene il succo di limone, metterlo all’interno di un flacone spray e vaporizzarlo sul vetro, poi passate un panno ed ecco fatto, Sapone di Marsiglia : per i vetri più delicati, usate il sapone di Marsiglia! Dovrete sciogliere 1 cucchiaio di scaglie in 700 ml d’acqua, passate prima un panno in microfibra e poi asciugate accuratamente;

: per i vetri più delicati, usate il sapone di Marsiglia! Dovrete sciogliere 1 cucchiaio di scaglie in 700 ml d’acqua, passate prima un panno in microfibra e poi asciugate accuratamente; Sapone giallo: soluzione per i vetri particolarmente sporchi e incrostati di macchie. Sciogliete 1 pallina di prodotto in una bacinella con acqua, immergete all’interno una spugna morbida e strofinate sul vetro, dopodiché basterà sciacquare e asciugare per bene.

Avvertenze

Provate rimedi pima in angoli non visibili, così da assicurarvi di non danneggiare o macchiare i vetri.