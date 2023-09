La polvere in casa non è solo brutta da vedere o un problema per la salute di chi è allergico, in quanto porta con sé anche un altro problema: l’arrivo dei ragni.

Questi insetti, infatti, tendono a formare le loro ragnatele negli angoli della casa in cui c’è la polvere.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere le ragnatele che si sono formate nei vari angoli della casa in maniera facile e veloce!

Scopa

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare la scopa, preferibilmente angolare e di fissare sopra un panno in microfibra utilizzando un elastico.

A questo punto, passatela negli angoli delle vostre pareti più volte fino a rimuovere la polvere accumulata. L’importante è procedere dall’alto verso il basso in modo da far finire lo sporco e l’eventuale ragno sul pavimento.

In caso abbiate la ragnatela negli angoli di soffitti molto alti, utilizzate una scaletta ma ricordatevi di farvi aiutare in quest’operazione.

Aspirapolvere

Per quanto possa sembrare un rimedio molto scontato, in realtà vale la pena citarlo perché molto efficace e veloce da provare. Di cosa parliamo? Dell’aspirapolvere, in grado di pulire gli angoli dei soffitti e liberarli dalle ragnatele soprattutto se non volete avvicinarvi ai ragni.

In questo caso, dovrete applicare il beccuccio più adatto alla pulizia degli angoli e aspirare, poi, la ragnatela e la polvere negli angoli delle vostre pareti.

Bastone

Oltre alla scopa, potete anche utilizzare un bastone preferibilmente allungabile così da arrivare anche nei punti più alti della vostra casa. Quindi, allargate dei vecchi collant e applicatele sul bastone, avendo cura di legarle ulteriormente con un elastico e di fissarle meglio.

L’ideale sarebbe scegliere delle calze in microfibra, in quanto hanno un tessuto molto simile ai panni cattura polvere disponibili in commercio.

A questo punto, passate il bastone negli angoli dove ci sono le ragnatele e il gioco è fatto! Affinché questo rimedio sia più efficace, sarebbe meglio infilare sulla scopa o sul bastone un calzino vecchio prima ancora della calza in modo da assorbire meglio la polvere.

Piumino cattura polvere

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo di un piumino cattura polvere. Va bene anche uno di quelli disponibili in commercio, ma se non ce l’avete, non temete perché vedremo insieme come realizzare un piumino fai da te, il quale svolge un’azione elettrostatica.

Prendete, quindi, un vecchio maglione di lana, avvolgetelo attorno a un bastone e usate un elastico o un nastro per fissarlo. Ed ecco che il vostro piumino è pronto per l’uso! Per l’utilizzo, dovrete semplicemente passarlo sugli angoli del muro, effettuando movimenti circolari così da intrappolare la ragnatela.

Ricordatevi, inoltre, di sbattere il piumino fuori dalla finestra in modo da poter liberare eventualmente il ragno all’esterno.

Come prevenire le ragnatele

Se finora abbiamo visto come togliere le ragnatele dalla nostra casa, ora vediamo insieme alcuni accorgimenti e trucchetti per prevenirle. Innanzitutto, vi suggeriamo di procedere con la pulizia regolare della vostra casa, e in particolar modo delle pareti e degli angoli, in quanto è qui che i ragni vanno a rifugiarsi perché prediligono i posti più polverosi e più difficili da raggiungere.

Inoltre, potete provare a mettere in casa alcune piantine che svolgono una funzione repellente naturale contro i ragni, come per esempio la lavanda, la menta, il basilico, l’aglio e il timo. Mettete, quindi, queste piantine in giro per la casa e i ragni si terranno lontani.

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevedere nel diffondere per la casa l’odore di tabacco, aggiungendo in una pentola contenente acqua un po’ di tabacco in polvere e portandola ad ebollizione. Dopodiché, lasciate bollire per altri 15/20 minuti, lasciate raffreddare l’infuso, prima di versarlo in un flacone con vaporizzatore e spruzzarlo direttamente negli angoli del soffitto.

Avvertenze

Durante quest’operazione di pulizia, fate attenzione a non venire a contatto con i ragni se siete soggetti allergici. Fatevi aiutare nella pulizia degli angoli dei muri del soffitto.