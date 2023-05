Chi studia o lavora in casa fa della propria scrivania un ufficio personale è il posto più frequentato di casa!

Diventa necessario, dunque, togliere costantemente la polvere per non respirarla e accumularla ogni giorno.

Stesso discorso lo si può fare anche con il tavolo, ma c’è bisogno di qualcosa che possa pulire entrambe queste superfici in poco tempo

È per questo che oggi vi dirò tutto su come preparare uno spray antipolvere da usare quotidianamente!

Ingredienti

Gli ingredienti per dare inizio alla preparazione dello spray sono pochi e semplicissimi!

Vediamoli nel dettaglio:

300 ml d’acqua

200 ml di succo di limone

1/2 cucchiaino d’olio d’oliva

5 gocce di Tea Tree Oil

Come avrete notato, sono davvero pochi e potrete trovarli tranquillamente in casa, tranne il tea tree oil che è più specifico, ma è reperibile ovunque, anche in farmacia.

A proposito di quest’ingrediente, di cui si non parla mai abbastanza, si deve sottolineare la sua capacità pulente e antibatterica. Il tea tree oil, inoltre, possiede un buon profumo che verrà rilasciato sui mobili.

L’olio d’oliva ed il succo di limone aiuteranno a pulire a fondo, a lucidare la scrivania e ad evitare la formazione repentina della polvere.

Procedimento

Presi tutti gli ingredienti? Bene, non ci resta che passare subito al procedimento!

Per prima cosa dovrete filtrare molto bene il succo di limone, in modo da togliere i semini e la polpa; dopodiché unite l’olio d’oliva e il tea tree oil mescolando energicamente per 1 minuto.

Adesso non vi resta che trasferire tutto in un vaporizzatore, aggiungere l’acqua ed ecco che il vostro spray è pronto!

Prima di procedere, è importante ricordare che il composto non può essere spruzzato su superfici in marmo o pietra naturale.

Bene, non dovrete far altro che sbarazzare la scrivania da tutti gli oggetti, gli apparecchi elettronici e altro. Spruzzate poi il composto e passate direttamente un panno asciutto in cotone.

Vedrete che tornerà praticamente come nuova ed in più sarà profumatissima!

Altri metodi per la pulizia

Le sorprese per pulire quotidianamente la scrivania non finiscono qui!

Nel mondo dei rimedi naturali, ci sono sempre tanti ingredienti che possono sorprenderci dalla la loro grande efficacia.

Per cui vediamo insieme delle vie alternative da usare all’occorrenza:

sapone di Marsiglia : non solo è profumato, ma anche perfetto nel caso della polvere in quanto ne rallenta la formazione creando una patina scivolosa. Grattugiate un po’ di prodotto su una spugna morbida, passate sulla scrivania e poi risciacquate con un panno in microfibra ben strizzato;

: non solo è profumato, ma anche perfetto nel caso della polvere in quanto ne rallenta la formazione creando una patina scivolosa. Grattugiate un po’ di prodotto su una spugna morbida, passate sulla scrivania e poi risciacquate con un panno in microfibra ben strizzato; aceto : l’odore non è proprio gradevole, però risulta efficace quanto il succo di limone perché mantiene le superfici lucide e pulite a lungo. Mettete un po’ d’aceto direttamente sul panno in microfibra ed ecco fatto;

: l’odore non è proprio gradevole, però risulta efficace quanto il succo di limone perché mantiene le superfici lucide e pulite a lungo. Mettete un po’ d’aceto direttamente sul panno in microfibra ed ecco fatto; bicarbonato di sodio: non può non comparire nella nostra lista. Per usarlo dovrete fare una pasta densa con acqua e bicarbonato in parti uguali fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel. Spalmatelo sulla spugna, pulite la scrivania e poi risciacquate accuratamente.

Avvertenze

Per evitare macchie è importante ricordare che lo spray riportato nel testo non può essere usato su marmo o pietra naturale. Rispettate, inoltre, le dosi indicate.