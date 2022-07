Le tende da sole sul balcone sono veramente indispensabili in estate, in quanto “bloccano” i raggi solari e ci aiutano a mantenere la casa più fresca anche nelle giornate più calde.

Dal momento, però, che si trovano fuori, sono esposte continuamente a vari agenti esterni e che faticaccia, poi, pulirle!

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme alcuni ingredienti casalinghi e naturali che vi saranno utili per pulire le vostre tende da sole sul balcone in modo facile e veloce.

Prima di iniziare

La posizione delle tende non è facilmente accessibile, per cui vi raccomandiamo di prestare molta attenzione durante quest’operazione e di non sporgervi molto. Per la pulizia, potete sia smontarle sia srotolarle.

In caso vogliate smontarla, è bene seguire le istruzioni di produzioni, così da non danneggiarla. Se, invece, volete solo srotolarla, vi basterà aprire totalmente la tenda, staccandola dai ganci che la tengono attaccata alle ringhiere. Per pulire, poi, i punti più alti della tenda, vi consigliamo di ricorrere a delle scope dal manico lungo.

Infine, ricordatevi di sempre spolverarle con le mani, una scopa o un panno cattura-polvere prima di lavarle, così da togliere la polvere in eccesso ed evitare che possa indurirsi con l’acqua. Passiamo ora alla pulizia vera e propria!

Come lavarle

Per lavare le vostre tende da sole, vi consigliamo di utilizzare un sapone neutro quale il sapone di Marsiglia, il quale è noto, a partire dalle nostre nonne, proprio per le sue proprietà pulenti e smacchianti molto delicate. Non a caso, infatti, viene utilizzato per ottenere un bucato pulito e profumato!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare circa 30 ml di sapone liquido in un litro d’acqua fredda e immergere una spugna non abrasiva nella miscela così ottenuta.

Poi, strofinatela sulla tenda da sole, concentrandovi, in particolare, sui punti dove sono presenti eventuali macchie di sporco. Infine, non vi resta che risciacquare, servendovi di un panno imbevuto di sola acqua e lasciare asciugare accuratamente la tenda prima di riavvolgerla, in modo da non favorire lo sviluppo di muffe.

In caso di macchie

Se, invece, volete procedere con la rimozione di alcune macchie sulla vostra tenda, allora ecco i rimedi che fanno per voi!

Amido di mais

Un rimedio molto efficace prevede l’utilizzo di un ingrediente da dispensa: l’amido di mais, il quale ha una funzione assorbente tale da riuscire a rimuovere le macchie più ostinate.

Prendete, quindi, una manciata di amido di mais e versatelo sulla macchia di sporco, dopodiché lasciate agire per circa un’oretta prima di risciacquare con un po’ di acqua. Addio macchia dalla vostra tenda da sole!

Come se non bastasse, l’amido di mais può essere utilizzato anche per rimuovere le macchie di sporco dai vetri delle vostre porte!

Gomme da cancellare

Se sulle vostre tende sono presenti piccole macchie dovute all’accumulo di polvere o al contatto con la pioggia sporca, allora potete utilizzare la classica gomma da cancellare che si utilizza a scuola.

Strofinate, quindi, sulla macchia più volte fino a quando non la vedrete sbiadire. Dopodiché, pulite la tenda con il sapone di Marsiglia, così come indicato sopra.

N.B Vi raccomandiamo di utilizzare una gomma da cancellare bianca per evitare di formare ulteriori macchie!

Alcol denaturato

Infine, vediamo come utilizzare l’alcol denaturato, il quale, seppure non sia un rimedio propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico e può essere utilizzato, quindi, per rimuovere soprattutto le macchie dovute agli escrementi di piccione!

Iniziate, quindi, con il passare un panno umido per rimuovere gli escrementi, poi, immergete un batuffolo di cotone in una ciotola contenente alcol denaturato e passatelo sulla macchia in modo da igienizzare la zona.

Ovviamente, però, vi raccomandiamo di utilizzare l’alcol denaturato solo sulla piccola parte della tenda su cui sono presenti gli escrementi di piccione e di non esagerare con questa sostanza perché potrebbe scolorire le tende.

Cosa evitare

Una volta visto quali ingredienti e rimedi utilizzare per togliere le macchie di sporco dalle vostre tende da sole, vediamo insieme cosa, invece, evitare. È bene, infatti, non utilizzare mai prodotti troppo aggressivi come la candeggina, l’ammoniaca o altri solventi in quanto tenderebbero a scolorire o danneggiarle.

Al contrario, vi consigliamo di ricorrere sempre ai rimedi casalinghi come quelli indicati. Inoltre, è consigliabile non utilizzare mai la vaporella in quanto il vapore caldo tenderebbe a danneggiare il colore e la superficie del tessuto.

Infine, ricordatevi di non usare spugne abrasive e di lasciarle sempre asciugare accuratamente; perciò, cercate di lavarle nelle giornate soleggiate.

Avvertenze

Prima di procedere con il lavaggio con i rimedi indicati, leggete sempre le indicazioni di produzione e di lavaggio delle vostre tende da sole.