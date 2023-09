Con il termine delle vacanze, a tutte tocca tornare a casa, svuotare le valigie e provare per qualche giorno la nostalgia dei giorni belli vissuti.

Oltre a lavare, però, la miriade di vestiti usati in vacanza, è bene anche pulire i trolley prima di chiuderli e rimetterli a posto, in modo da conservarli nel migliore dei modi.

Perciò, oggi vedremo insieme come pulirli con trucchetti casalinghi e naturali!

Parte interna

Iniziamo dalla pulizia della parte interna dei trolley, ovvero quella che “ospita” i nostri abiti durante le vacanze. In questo caso, vi suggeriamo innanzitutto di passare un panno in microfibra o anche l’aspirapolvere provvista di specifici beccucci in modo da spolverare la parte foderata interna e rimuovere anche eventuali residui di sabbia.

Dopodiché, riempite un flacone con spray con quantità uguale di acqua e aceto e vaporizzate la miscela così ottenuta all’interno della valigia prima di passare un panno in microfibra.

Infine, lasciate asciugare completamente all’aria aperta per evitare la formazione di cattivi odori. Non solo l’aceto, però, è efficace in questi casi, in quanto potete anche utilizzare il bicarbonato, il sapone di Marsiglia o il succo di limone, in grado di neutralizzare la puzza dovuta al contatto con indumenti e biancheria non puliti.

Parte esterna

Dopo aver pulito la parte interna della valigia, è ora di passare a quella esterna, che può essere di tessuto morbido o in polipropilene. In caso di valigie in tessuto morbido, dovrete versare alcune scaglie di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua tiepida e mettere in ammollo le valigie al suo interno per circa 2 ore.

Dopodiché, risciacquatele accuratamente in modo da eliminare tutte le tracce di sapone e lasciate asciugare. Se i vostri bagagli, invece, sono rigidi, ovvero in polipropilene, o semirigidi, in policarbonato, allora passate su tutta la superficie un panno in microfibra impregnato in una soluzione composta da acqua e sapone di Marsiglia.

Lo stesso rimedio può essere utilizzato anche per le valigie in pelle, cercando però di non usare troppo sapone per non danneggiarle; strizzate, quindi, il panno per eliminare tutto il liquido in eccesso. Inoltre, ricordatevi di idratare la superficie della valigia in pelle in maniera uniforme così da non provocare irregolarità nel colore. Infine, asciugate con un panno asciutto.

Noterete che il sapone di Marsiglia eliminerà in un batter d’occhio tutte le macchie presenti sulla vostra valigia. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente è utilizzato per realizzare lo sgrassatore universale fai da te!

Ruote

Infine, procediamo con la pulizia delle ruote, la componente che più tende a sporcarsi in quanto le usiamo per trainare la nostra valigia e raccolgono, quindi, tutto lo sporco della strada.

In questo caso, potete passare prima un panno in microfibra asciutto in modo da spolverarle e rimuovere eventuali detriti, dopodiché passate un panno immerso in una soluzione di acqua e sapone neutro. Infine, risciacquate con un panno inumidito con sola acqua e il gioco è fatto! Potete, inoltre, usare questa miscela anche per pulire le cerniere, le serrature, e i bordi di protezione.

In caso di cattivi odori

Se nonostante la pulizia della valigia, i cattivi odori sono ancora lì, allora non temete, perché abbiamo noi i trucchetti che fanno per voi! Innanzitutto, vi suggeriamo di appallottolare dei fogli di giornale e metterli all’interno della valigia per qualche giorno. Se, però, la puzza è molto forte, allora sarebbe bene ripetere questo procedimento più volte e sostituire la carta ogni 2 o 3 giorni. Vi ricordiamo che i fogli di giornale vengono usati anche per togliere la puzza di muffa nell’armadio.

Per un effetto ancora più efficace, potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale dalla fragranza che più preferite. Un altro trucchetto, invece, consiste nel cospargere un po’ di bicarbonato o caffè all’interno della valigia fino a ricoprire interamente il fondo e lasciare agire questi ingredienti per almeno una notte.

Entrambi gli ingredienti, infatti, sono noti per la loro capacità di neutralizzare i cattivi odori. E se volete anche prevenire la formazione di cattivi odori tutto l’anno quando la valigia è custodita nell’armadio e non utilizzata, allora potete anche mettere un po’ di caffè macinato o bicarbonato in un collant o un sacchettino, aggiungere qualche goccia di olio essenziale dalla fragranza che più preferite e lasciare il collant negli angoli della valigia.

Addio le tarme

Avvertenze

Controllate sempre il materiale di cui è fatta la valigia prima di procedere con i rimedi indicati.

