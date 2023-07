Con l’arrivo delle calde giornate estive, i ventilatori diventano gli alleati indispensabili in casa per affrontare il caldo e mantenere un ambiente confortevole.

Tuttavia, spesso trascuriamo di prestare la giusta attenzione alla loro manutenzione e pulizia, compromettendo così la loro efficienza e, a lungo andare, persino il loro corretto funzionamento. Inoltre c’è da ricordare che gettano aria che viene poi respirata, dunque si deve mantenere quanto più pulita possibile.

Per questo oggi vedremo insieme, passo dopo passo, quali sono le poche mosse da fare per pulire i ventilatori classici e quelli verticali per mantenerli sempre al meglio!

Prima di iniziare

Pulire i ventilatori non è un’impresa impossibile, ma prima di iniziare bisogna cercare di smontare i pezzi per fare in modo che la pulizia sia efficace.

I ventilatori verticali non possono essere smontati, quindi vedremo in seguito delle strategie efficaci per fare in modo che tutto lo sporco vada via completamente.

Per quanto riguarda quelli classici, bisogna togliere i ganci che uniscono i due pezzi, oppure togliere piano piano i chiodini con un attrezzo apposito.

Una volta fatto questo passaggio, togliete in modo molto delicato il pezzo anteriore e poggiatelo su un piano con un asciugamano oppure un panno.

Svolgete tutto con la spina della corrente staccata.

Via alla polvere

Una volta svolta la parte “tecnica” entriamo nel vivo della questione e iniziamo a dire via alla polvere!

Si tratta, infatti, del problema principale che attanaglia tutti i ventilatori, in quanto la assorbe e la lascia intrappolata nelle griglie o all’interno delle pale (per i ventilatori classici).

In base alla tipologia di apparecchio che avete, vediamo come pulire nel dettaglio:

ventilatore classico : dovrete togliere la polvere con una spazzola dalle setole dure o con un piumino dalle fibre elettrostatiche. Fate attenzione agli angoli delle griglie, zona che accumula la maggior parte dello sporco;

: dovrete togliere la polvere con una spazzola dalle setole dure o con un piumino dalle fibre elettrostatiche. Fate attenzione agli angoli delle griglie, zona che accumula la maggior parte dello sporco; ventilatore verticale: qui usate un panno elettrostatico e cercate di inserirlo per bene in ogni foro. Se il procedimento risulta difficile, usate il phon accendendo il calore e la potenza media e avvicinando al ventilatore. Una volta tolta tutta la polvere spegnete ed ecco fatto!

Lavaggio a fondo

Ora che la polvere non è più un problema, non ci resta che proseguire con un lavaggio a fondo!

Dal momento che si tratta di due tipologie di ventilatore diverse, dobbiamo distinguere le modalità di lavaggio così da non avere problemi ed evitare di danneggiare l’elettrodomestico.

Scopriamo quali sono questi trucchetti per avere i ventilatori come nuovi!

Ventilatori classici

Per quanto riguarda i ventilatori classici, la prima cosa che dovete fare è riempire una bacinella con acqua calda e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato.

Mettete la griglia all’interno e lavate con abbondante acqua aiutandovi con una spugna morbida; fate cadere l’acqua soprattutto negli angoli della griglia.

Quando vedete che tutto lo sporco è andato via, non vi resta che lasciar gocciolare la griglia per qualche minuto e poi asciugarla.

Mentre la lasciate gocciolare, lavate l’altra parte del ventilatore, prestando maggior attenzione perché è collegata con i fili.

Dunque munitevi di un panno in microfibra e inumiditelo con acqua calda, dopodiché grattugiate sopra del sapone di Marsiglia e strofinate sulle pale del ventilatore e sul resto della griglia.

Sciacquate più volte finché non sarà completamente pulito e poi asciugate.

Ventilatori a colonna

Sui ventilatori a colonna è altamente sconsigliato far cadere troppa acqua.

Pertanto quello a cui dovete prestare attenzione è rimuovere benissimo la polvere, in modo che questo passaggio sia facilitato.

Passate semplicemente un panno in microfibra, inumidito con acqua calda e qualche goccia d’aceto, su tutta la superficie della griglia. Aiutatevi con uno spazzolino per andare negli angoli ed ecco fatto!

Avvertenze

Prima di dare il via a qualsiasi metodo di pulizia, è importantissimo consultare le istruzioni da manuale.