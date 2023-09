Il ventilatore, in estate, ci salva dalle giornate di caldo torrido e ci permette di avere una ventata di fresco e di trovare sollievo.

Con il calo di temperatura delle giornate di fine estate, gradualmente lo usiamo sempre di meno fino a quando non lo mettiamo da parte.

Ma prima di farlo, però, sarebbe bene pulirli in modo da conservarli nel migliore dei modi fino all’anno prossimo. A tal proposito, vediamo insieme come fare!

Smontatelo

Innanzitutto, per procedere con una pulizia profonda del ventilatore, è bene smontarlo, ricordandovi di togliere la spina dalla presa elettrica per evitare che un eventuale contatto con l’acqua possa essere pericoloso.

Quindi, svitate la vite posta sul bordo della fascetta di plastica che lega le due griglie del ventilatore con un cacciavite a stella e rimuovete la griglia frontale. Dopodiché, smontate le pale tenendole ben ferme con le mani e ruotando nel frattempo il fermo che le fissa sull’asse del ventilatore in senso orario.

Vi suggeriamo di smontare le pale solo se siete abbastanza pratiche e sapete già come fare.

N.B Per lo smontaggio del ventilatore, vi raccomandiamo di consultare sempre le indicazioni di produzione per non danneggiarlo.

Pulite le pale

Una volta smontato il ventilatore, vediamo insieme prima come pulire le pale, la componente su cui si accumula maggiormente la polvere. Vi suggeriamo di passare un panno cattura polvere o un semplice panno in microfibra asciutto in modo da rimuovere tutta la polvere in eccesso ed evitare di spostarla da una parte all’altra.

Per la pulizia vera e propria, invece, dovrete riempire un secchio con acqua e un cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia, immergere un panno in microfibra al suo interno, strizzarlo per farlo diventare umido e non bagnato e passarlo sulle pale più volte.

Come se non bastasse, il sapone di Marsiglia sembra essere anche un ingrediente in grado di ritardare e prevenire la formazione della polvere! Infine, lasciate asciugare accuratamente le pale all’aria aperta e addio sporco!

Pulite le griglie

Dopo aver pulito le pale, è ora di passare alla pulizia delle due griglie. Per farlo, vi basterà versarle in una bacinella contenente parti uguali di acqua e aceto e lasciarle in ammollo per circa mezz’ora.

Dopodiché, strofinate con una spugnetta in modo da rimuovere lo sporco incrostato e risciacquatele abbondantemente. Infine, asciugatele con un panno e mettetele all’aria aperta per farle asciugarle ulteriormente. Noterete che le griglie torneranno subito pulite grazie all’azione sgrassante dell’aceto, il quale è in grado anche di togliere le macchie incrostate dal forno!

N.B Vi raccomandiamo di accertarvi che siano completamente asciugate prima di rimontarle perché potrebbero causare un cortocircuito.

Rimontatelo

L’ultimo step prevede il rimontaggio delle pale e delle griglie, una volta che si saranno ben asciugate. Come avete già fatto in precedenza, rimontate la griglia posteriore, fissandola bene con le viti, dopodiché rimontate le pale.

Infine, agganciate la griglia frontale, incastrando bene la fascetta in plastica lungo il bordo.

Miscela cattura polvere (VIDEO)

E se volete realizzare una miscela cattura polvere, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Durante la pulizia dell’elettrodomestico, assicuratevi che non sia collegato alla corrente. Fate attenzione durante la pulizia interna; è consigliabile, infatti, consultare le indicazioni del produttore così da evitare di danneggiare il prodotto.