Come Pulire i Vetri con Amido di Mais e non avere più Aloni

A volte avere i vetri puliti e senza aloni può sembrare veramente una chimera poiché basta veramente poco per ritrovarceli macchiati e sporchi.

Per questo, cerchiamo di correre ai ripari comprando i prodotti commerciali che ci promettono risultati soddisfacenti e vetri brillanti. Ma sapevate che basta un ingrediente che avete già in dispensa o, in ogni caso, molto facile da reperire?

Ebbene sì. Stiamo parlando dell’amido di mais, il quale vanta proprietà smacchianti e sgrassanti. Vediamo come usarlo per pulire i vetri e non avere più aloni!

Come fare

Prima ancora di vedere cosa ci occorre per questo rimedio, partiamo dall’ingrediente principale, ovvero l’amido di mais, noto anche come maizena. Questo prodotto, simile alla farina, vanta proprietà sgrassanti, smacchianti ed è una manna dal cielo per assorbire tutto lo sporco che spesso si accumula sui vetri.

La sua leggera azione abrasiva, inoltre, è in grado anche di rimuovere le macchie più ostinate che magari si sono attaccate sui vetri e non vanno via facilmente. Per provare questo trucchetto, dovrete munirvi semplicemente di:

400 ml di acqua

400 ml di aceto

2 cucchiai di amido di mais

In una brocca graduata, quindi, versate l’acqua e poi l’aceto, dopodiché aggiungete l’amido di mais e mescolate tutti gli ingredienti con un cucchiaio in modo da far sciogliere l’amido di mais e ottenere un composto omogeneo. Dopodiché, travasate la miscela così ottenuta in un flacone con vaporizzatore e agitatelo energicamente per mescolare ancora una volta gli ingredienti. A questo punto, il vostro puli-vetro fai da te è pronto per rendere i vostri vetri super brillanti!

Dovrete semplicemente spruzzarlo sulla superficie dei vetri e passare, poi, un panno in microfibra umido in modo da catturare tutta la polvere e lo sporco, avendo cura di effettuare movimenti circolari così da rimuovere anche le macchie e scongiurare la formazione di aloni.

Infine, non vi resta che passare un panno di cotone asciutto o semplicemente potete utilizzare scampoli di vecchie lenzuola che volete riciclare e… i vostri vetri saranno così brillanti da portare una nuova luce in casa!

Video per lavare i vetri con l’amido

Se preferite un video per vedere come pulire i vetri molto sporchi con l’amido di mais, ecco a voi! In questo modo, sarà ancora più facile!

Altri trucchetti per avere vetri brillanti

Oltre al trucchetto con l’amido di mais visto finora, però, c’è un ultimo accorgimento molto importante che dovreste seguire per avere vetri senza aloni e per non vanificare tutto il lavoro svolto.

Vi suggeriamo, infatti, di procedere con la pulizia dei vostri vetri nelle giornate nuvolose e di evitare i momenti della giornata in cui il vetro è esposto al sole, in quanto la luce solare diretta sembra essere una delle cause che favorisce la formazione degli aloni.

Sebbene questo sia il consiglio più importante, è raccomandabile anche evitare l’utilizzo di spugnette abrasive perché potreste graffiare i vetri. L’ideale sarebbe usare panni in microfibra, in cotone o fogli di giornale. Infine, ricordatevi di utilizzare l’acqua tiepida e di diluire sempre gli ingredienti indicati, evitando di utilizzarli puri.

Avvertenze

Non usate spugnette abrasive perché potreste graffiare i vetri. Utilizzate gli ingredienti sempre diluiti con l’acqua e mai puri perché potrebbero formare aloni ed essere troppo aggressivi.