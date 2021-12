In tanti lo usano e amano averlo in casa per varie faccende le quali possono passare dal fare al bucato a lucidare il lavello.

Sto parlando del sapone giallo! Un ingrediente di cui non potete fare a meno se iniziare ad usarlo. Le nostre Nonne non rinunciavano mai al panetto di sapone per lavare il bucato o sciogliere le macchie più ostinate.

Se l’avete provato, saprete bene di cosa sto parlando! Ma avete mai pensato di usarlo per i vetri?

Beh, vi assicuro che potrebbe essere una soluzione efficace se avere vetri sporchi oppure se volete semplicemente averli splendenti.

Scopriamo insieme questo trucchetto facile e veloce!

Occorrente

Per rendere i vetri come nuovi bisogna anzitutto procurarsi l’occorrente necessario, considerando che bisogna usare molte cose, anzi è tutto molto semplice!

Sapone giallo (un pezzetto o una pallina)

Acqua

Spugna morbida

Ecco fatto, sono solo questi i pochi elementi che servono, il sapone giallo è ovviamente quello principale. Se volete potete staccarne un po’ oppure creare delle palline e metterle in un barattolo in modo da tenerle a portata di mano ogni volta che vi occorre.

N.B. Vi ricordo che la spugne dev’essere estremamente morbida, prendete quella che si utilizza anche per il corpo, altrimenti rischierete di graffiare o danneggiare il vetro.

Procedimento

Se procurarsi l’occorrente è semplice, il procedimento per pulire i vetri lo sarà ancora di più!

La prima cosa da fare è riempire una bacinella con acqua tiepida, successivamente stendete la pallina o il pezzetto di sapone giallo sulla spugna, immergetela un po’ nell’acqua e strizzate leggermente.

Adesso è il momento di passare la spugna su tutto il vetro, compiendo dei movimenti verticali o circolari così da non lasciare aloni.

In seguito dovrete asciugare con un panno in microfibra e se necessario eliminate eventuali tracce di aloni o eccessi d’acqua con un panno asciutto in cotone.

Vedrete che i vostri vetri saranno brillanti come non mai! Questo sarà tutto merito del sapone giallo il quale viene infatti impiegato per lucidare oggetti come il pandora, per pulire gli infissi e per tante altre cose!

Altri metodi per pulire i vetri

Dopo aver visto questo facilissimo rimedio naturale, scopriamo quali sono altri metodi per pulire i vetri!

Borotalco : non può essere che il primo dei vari suggerimenti in questo caso. Il borotalco è capace di rendere splendenti i vostri vetri in poco tempo. Ne basta sciogliere 2 cucchiai in 700 ml d’acqua tiepida e vaporizzare il tutto sui vetri.

: non può essere che il primo dei vari suggerimenti in questo caso. Il borotalco è capace di in poco tempo. Ne basta sciogliere e vaporizzare il tutto sui vetri. Aceto : senza dubbio anche l’aceto bianco aiuta tanto in caso di vetri sporchi, come quelli che otteniamo dopo una giornata piovosa. Anche in questo caso è comodo vaporizzare un composto con acqua e mezza tazza d’aceto direttamente sui vetri.

: senza dubbio anche l’aceto bianco aiuta tanto in caso di vetri sporchi, come quelli che otteniamo dopo una giornata piovosa. Anche in questo caso è comodo vaporizzare un composto con acqua e direttamente sui vetri. Limone: per avere vetri lucidi e profumati potete optare anche per il succo di limone, basta quello di 2 limoni grandi diluito con acqua tiepida.

Avvertenze

Assicuratevi sempre che i rimedi non danneggino i vetri, per questo vi consiglio di provarli prima su un angolino nascosto.