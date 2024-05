Come ravvivare il bianco dei sanitari

Il colore dei sanitari con il tempo, purtroppo, tende a perdere la sua brillantezza perché continuamente esposto all’acqua e al calcare.

E diciamocelo, i sanitari ingialliti conferiscono automaticamente un aspetto poco curato al nostro bagno.

Per questo, oggi vi suggerisco i miei trucchetti per ravvivare il bianco dei sanitari e farli tornare come nuovi!

Per una pulizia quotidiana

Bisogna fare una differenza tra i prodotti da utilizzare per la pulizia quotidiana in modo da prevenire l’ingiallimento e quelli, invece, da utilizzare quando l’ingiallimento già è avvenuto.

In questa prima fase, quindi, io ricorro a due ingredienti che sicuramente avrete già in dispensa: il bicarbonato e l’aceto, i quali svolgono una funzione sbiancante e sgrassante e sono in grado di rimuovere le macchie più ostinate.

In una ciotola, quindi, verso 600 ml di aceto e 6 cucchiai di bicarbonato, dopodiché travaso il tutto in un flacone spray e agito accuratamente per far mescolare bene gli ingredienti.

A questo punto, spruzzo la miscela sulle superfici dei sanitari, lascio agire per qualche minuto e strofino con una spugnetta.

Infine, risciacquo e asciugo accuratamente con un panno morbido.

Alternativa: Limone

Sempre per la pulizia quotidiana dei sanitari, spesso ricorro anche al limone, il quale vanta un forte potere sbiancante e sgrassante.

Il mio trucchetto consiste nell’usare la metà di un limone come se fosse una spugnetta e strofinarla direttamente sulle superfici dei sanitari.

Dopodiché, lascio agire per alcuni minuti, prima di risciacquare accuratamente e asciugare con un panno morbido.

Utilizzo questa spugnetta di limone anche per lucidare i rubinetti incrostati dal calcare!

Per togliere le macchie gialle

Diverso è il discorso se voglio invece rimuovere le macchie gialle già formate che tendono a far perdere tutto il candore ai sanitari e a renderli vecchi e usurati.

Per questa tipologia di pulizia, ricorro al percarbonato di sodio, considerato proprio il componente base di molti sbiancanti ecocompatibili.

Lo preferisco al bicarbonato, in quanto è simile per consistenza ma risulta essere molto più efficace. Vi ricordo, però, che affinché la sua funzione sbiancante venga attivata, è necessario usare questo ingrediente in acqua calda o con una temperatura di 50° C.

Per rimuovere le macchie gialle dai sanitari, io aggiungo un misurino di percarbonato di sodio in una ciotola contenete acqua tiepida, mescolo il tutto bene, poi lo travaso. Infine, spruzzo questa miscela sui sanitari, lascio agire per un po’ e risciacquo accuratamente.

Alternative: acido citrico o acqua ossigenata

Oltre al percarbonato di sodio, però, potete utilizzare anche altri due ingredienti noti per la loro capacità di eliminare le macchie gialle dai vostri sanitari: l’acido citrico o l’acqua ossigenata.

In caso vogliate usare l’acido citrico, un ingrediente considerato un anticalcare naturale, dovrete aggiungere 75 grammi di acido citrico in circa 500 ml di acqua e versare il tutto in una brocca.

Dopodiché, mescolate gli ingredienti, travasate la miscela in uno spruzzino e spruzzatela sulle superfici dei sanitari. Infine, lasciate agire per qualche minuto e risciacquate.

Se avete invece dell’acqua ossigenata in casa e volete provarla per rimuovere le macchie gialle e per ravvivare il colore dei vostri sanitari, allora dovrete versare due bicchieri di bicarbonato di sodio e mezza tazza di acqua ossigenata in una ciotola.

Dopodiché, mescolate fino ad ottenere una pasta densa e applicate la pasta direttamente sulle macchie gialle presenti sui sanitari. Infine, lasciate agire per circa mezz’ora, strofinate con una spazzola o una spugna e risciacquate.

N.B Ricordatevi che l’acido citrico non deve essere utilizzato su alcune superfici quali marmo, pietra naturale.

Per la pulizia dei rubinetti

Se volete completare la pulizia dei vostri sanitari, non potete trascurare i rubinetti su cui si formano aloni e macchie. Perciò, ecco un video per voi per seguirvi step by step!