Spesso ci ostiniamo a riempire la nostra dispensa dei detersivi con vari flaconi e spray, ognuno adatto per ogni superficie, ignorando che basterebbe riutilizzare la metà di un limone.

Questo agrume, infatti, vanta proprietà pulenti, sgrassanti, lucidanti e anticalcare in grado di essere una manna dal cielo per gran parte delle superfici di casa.

Per questo, oggi vedremo insieme come usare la metà di un limone per sbiancare le ceramiche del bagno e farle tornare come nuove!

Preparazione

Prima di vedere come sbiancare le ceramiche del bagno con il limone, è bene preparare questa spugnetta naturale. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è prendere un limone e tagliarlo a metà, dopodiché potete già usare questa metà per sgrassare e pulire le varie superfici di casa con un approccio più delicato.

Per un effetto più efficace e leggermente più abrasivo, però, vi suggeriamo di intingere la metà del limone in un piattino contenente del sale fino a creare un sottile strato bianco. Dopodiché, lasciate che il sale si ammorbidisca a contatto con il limone e voilà: la vostra spugna è pronta per l’utilizzo!

L’idea è quella di utilizzare questa spugna con sale come fareste normalmente con le spugnette abrasive che presentano una parte più ruvida.

N.B Vi consigliamo di utilizzare il sale fino ed evitare quello grosso perché potrebbe essere molto abrasivo e potrebbe graffiare le superfici. Inoltre, è consigliabile scuotere sempre la spugna prima dell’utilizzo così da rimuovere il sale in eccesso.

Modalità di utilizzo

Una volta preparata la vostra spugnetta al limone, non ci resta che utilizzarla per sbiancare le ceramiche del bagno. Potete passarla, infatti, sui sanitari ma anche sulle piastrelle, strofinando delicatamente e lasciando agire per circa 10 minuti prima di risciacquare accuratamente.

La spugnetta di limone non solo aiuterà a sbiancare queste superfici e a conferire loro tutto il candore originario, ma sarà in grado anche di eliminare eventuali macchie di calcare. Inoltre, in caso di macchie gialle lungo le pareti interne del wc, potete strofinare più volte fino a far sciogliere l’incrostazione di calcare.

Le ceramiche del vostro bagno non saranno mai state così bianche e così splendenti!

Altri usi della metà di limone nel bagno

Oltre a pulire e sbiancare le ceramiche del bagno, la metà di un limone è una manna dal cielo anche per pulire altre superfici in questo ambiente della casa. Vediamole insieme.

Rubinetti

Il limone, come abbiamo già detto, ha anche proprietà lucidanti in grado di far brillare di nuovo le superfici di acciaio! Per questo, può essere utilizzato per pulire e per togliere le macchie di calcare dai rubinetti del bagno .

In questo caso, quindi, dovrete strofinare il limone sulla superficie metallica, lasciare agire per un po’prima di risciacquare e asciugare accuratamente con un panno morbido.

N.B Anche in questo caso, potete sia procedere direttamente con la metà di un limone sia intingerla prima nel sale, accertandovi però sempre di scuoterla prima dell’utilizzo così da rimuovere il sale in eccesso.

Vetri della doccia

Infine, vediamo come utilizzare la metà di un limone per pulire e lucidare i vetri della doccia, i quali sono soggetti allo sporco a causa del calcare e dei residui di bagnoschiuma.

Quindi, passate la metà di questo limone sui vetri della cabina doccia e aspettate un paio di minuti, dopodiché risciacquate con un panno pulito e asciugate. I vostri vetri saranno subito senza aloni o goccioline d’acqua, in quanto il limone vanta delle proprietà in grado di sciogliere il calcare in pochissimi minuti!

N.B Attenzione a usare la spugnetta di limone con il sale in questo caso perché potreste rischiare di graffiare i vetri del box doccia.

Avvertenze

Vi ricordiamo di avere sempre un approccio delicato e provare sempre la spugnetta su un angolo nascosto della superficie per essere certe che non crei danni. Non utilizzate mai questa spugnetta sulle superfici di marmo, perché potrebbe corroderle a causa dell’acidità del limone.