In estate, non c’è niente di più bello che indossare i nostri tanto amati costumi e dirigerci verso il mare, che per molte è la meta felice per eccellenza.

Non sempre, però, i costumi si presentano belli così come li avevamo comprati, in quanto spesso con il tempo, soprattutto quelli colorati, tendono a sbiadirsi e a perdere tutta la loro bellezza.

Ma se pensate che dovete buttarli, sappiate che non è così! Oggi, infatti, vedremo insieme come ravvivare i costumi colorati sbiaditi e farli tornare come nuovi con questi trucchetti casalinghi!

Aceto

Innanzitutto, vi proponiamo di utilizzare l’aceto, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e lucidanti. Oltre a lucidare l’acciaio, però, è in grado anche di ravvivare i colori dei capi colorati.

In una bacinella contenente acqua fredda, quindi, versate 1 bicchiere d’aceto e mettete, poi, in ammollo i costumi per qualche ora o per una notte intera. L’indomani, risciacquate e…i vostri costumi saranno tornati come nuovi! A questo punto, procedete con il comune lavaggio, preferibilmente con il sapone di Marsiglia e il gioco è fatto!

Sale grosso

Un altro ingrediente da dispensa in grado di venire in vostro soccorso quando volete ravvivare il colore dei costumi è il sale, in quanto svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere il detersivo e la salsedine in eccesso dai costumi e far uscire fuori il vero colore.

Inoltre, riesce ad alleggerire la composizione dell’acqua privandola dal calcare in eccesso, considerato il maggior responsabile dello sbiadimento dei colori. Aggiungete, quindi, un bicchiere di sale in una bacinella contenente acqua fredda, dopodiché mettete in ammollo il capo per qualche ora o per tutta la notte.

In caso, invece, di lavaggio in lavatrice, potete semplicemente aggiungere 1 misurino di sale grosso nel cestello e avviare il ciclo di lavaggio a basse temperature con i vostri costumi colorati. Il sale grosso, inoltre, aiuterà anche a rimuovere la puzza di umidità che spesso ritroviamo su questi tessuti. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente viene utilizzato per assorbire l’umidità in eccesso in casa.

Alloro

Senza allontanarvi dalla dispensa, c’è ancora un altro ingrediente che vi aiuterà in questi casi: l’alloro, il quale è utilizzato in casa per risolvere vari problemi, quale anche la puzza di sudore che spesso troviamo sui capi durante la stagione estiva.

Riempite, quindi, una pentola con acqua, dopodiché portate ad ebollizione e aggiungete 6 foglie d’alloro e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio alla miscela così ottenuta.

A questo punto, spegnete il fuoco, fate raffreddare la miscela, trasferitela in una bacinella e mettete i capi in ammollo per un’intera notte. L’indomani, risciacquate i vostri costumi e…noterete che saranno come nuovi!

Pepe

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che consiste nell’utilizzare il pepe, il quale vanta una funzione abrasiva tale da eliminare l’eccesso di detersivo dai costumi.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 1 cucchiaio di pepe in una bacinella contenente acqua e mettere in ammollo i vostri costumi. In alternativa e se le etichette di lavaggio ve lo consentano, potete anche procedere con il lavaggio in lavatrice, aggiungendo 1 cucchiaio di pepe direttamente nel cestello della lavatrice. Questo trucchetto è consigliato soprattutto per prevenire il problema della perdita di colore dei vostri costumi.

Altri consigli per non scolorire i costumi colorati

Oltre ai trucchetti visti finora per cercare di recuperare i costumi colorati che hanno perso la loro vivacità, vediamo invece ora alcuni consigli e accorgimenti per prevenire il problema. Innanzitutto, vi suggeriamo di lavare sempre i costumi dello stesso colore in maniera separata rispetto agli altri, soprattutto se avete notato che un indumento si è stinto durante il primo lavaggio.

Inoltre, ricordatevi di non immergerli mai in acqua calda, in quanto le alte temperature favoriscono la dispersione del colore. Altrettanto importante è cercare di non farli asciugare al sole e di rovesciarli durante l’asciugatura.

Infine, poiché un’altra causa dello scolorimento è la salsedine, vi suggeriamo di risciacquare sempre il costume dopo essere uscite dal mare in modo da eliminare la patina bianca che si forma.

Per togliere la sabbia

E se volete anche sapere come pulirli a fondo e togliere tutta la sabbia, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Consigliamo di consultare sempre le etichette di lavaggio dei vostri capi per permettere un corretto lavaggio.