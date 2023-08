Il verde delle foglie e i colori splendenti dei fiori possono lasciare il posto a un… triste marrone!

Quando torni dalle vacanze, ahimè, puoi trovare le tue piante tutte secche o bruciate a causa del sole e del caldo. Ma buttarle via non sempre è l’unica cosa da fare!

Vediamo come provare a salvarle in modo da farle rivivere e prepararle a una nuova, ormai vicina, stagione.

Spostale all’ombra

Innanzitutto, puoi spostare le piante in un posto un po’ più ombreggiato del balcone o del giardino.

Anche le piante più resistenti al sole, come ad esempio i gerani o alcuni esemplari di piante grasse, se sono state scottate o bruciate dal troppo sole hanno bisogno di un periodo di pausa.

Certo, non devi metterle in un posto buio! Ma un po’ più di ombra e temperature un po’ più fresche saranno un vero toccasana.

Innaffia abbondantemente

Durante le vacanze, forse, non hai chiesto a nessun vicino o amico di prendersi cura delle tue piante: si tratta di un gravissimo errore!

Adesso, devi rimediare provando a dissetare le tue piante che sembrano irrecuperabili.

Il nostro consiglio è quello di innaffiare abbondantemente, magari dal basso ossia per immersione. Per farlo ti basterà mettere la pianta con tutto il vaso in una bacinella o un lavandino con dell’acqua e lasciarla così per circa 15 minuti.

In questo intervallo di tempo, infatti, la pianta assorbirà l’acqua attraverso i fori di drenaggio sul fondo del vaso: l’innaffiatura per immersione permette alla pianta di assorbire più acqua in meno tempo e può essere un modo per salvare una pianta fortemente disidratata.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Taglia le parti troppo secche

Purtroppo non sempre le tue piante possono essere salvate, ma puoi provare a mantenere quelle parti rimaste verdi eliminando, invece, quelle che sono ormai irrecuperabili.

Con delle cesoie o delle forbici da giardino, puoi potare tutte quelle parti troppo secche. Puoi distinguerle in quanto si tratta di foglie, fiori o interi rami completamente induriti dal sole e che spesso si sbriciolano al semplice tocco.

Usa un concime di salvataggio

Una vera e propria cura a base di sostanze nutritive: se la pianta è indebolita a causa del troppo sole e del troppo caldo, somministrarle un buon concime può rivelarsi il giusto rimedio.

Ovviamente non tutte le piante hanno bisogno dello stesso concime: alcune, da fiore, preferiscono quelli con una più alta concentrazione di potassio; altre, invece, prediligono i concimi con una maggior presenza di azoto.

In ogni caso, scegli il giusto concime e prova a somministrarlo alla pianta diluendolo nell’acqua secondo le indicazioni presenti sulla confezione. Fornire dell’energia alla pianta può spronarla a rigenerare la sua chioma ormai bruciata o secca.

Rinvasa

Se hai trovato le tue piante con un terriccio ormai molto arido e secco, che difficilmente torna morbido dopo le innaffiature, non puoi far altro se non rinvasare la pianta utilizzando del nuovo terriccio.

Importante è utilizzare sempre del terriccio adatto al tipo di pianta che si va a rinvasare: in questo puoi farti aiutare da un vivaista o un giardiniere.

Ricorda che il rinvaso di salvataggio non sempre, però, può aiutare la pianta a riprendersi: si tratta di un tentativo che può funzionare così come rivelarsi inutile. Utilizzalo come ultima spiaggia quando gli altri rimedi che ti abbiamo proposto non abbiano funzionato. Il rimedio migliore resta sempre la prevenzione!

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.