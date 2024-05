Come rendere le scarpe eleganti più comode per un matrimonio o una cerimonia

Uno delle cose che più temo quando devo andare ad un matrimonio o una cerimonia e acquisto scarpe eleganti è il fatto che possano essere scomode e “rovinarmi” il giorno di festa.

Quante volte ho dovuto restar seduta perché i miei piedi erano troppo sofferenti dopo tante ore!

Ma ho scoperto dei trucchetti in grado di rendere le scarpe eleganti più comode e da quel momento niente più “sofferenza” alle cerimonie. Vediamoli insieme!

Primo step: le indosso in casa

Subito dopo averle comprate, se noto che le scarpe sono troppo attillate e necessitano di prendere la giusta forma, cerco di indossarle il più possibile.

Forse potrebbe sembrarvi un trucchetto strambo, eppure in questo modo cerco di “familiarizzare” con le mie scarpe e far sì che possano pian piano prendere la forma dei miei piedi.

Quindi, le metto al piede mentre sono in casa e le indosso per massimo una mezz’oretta, cercando di camminare in casa come farei con le ciabatte.

Se l’idea è quella di renderle comode, è bene che io faccia con le mie scarpe ciò che farei con le comuni calzature anche se questo significa “soffrire” qualche minuto al giorno.

Se le sento troppo attillate al piede perché troppo nuove, indosso un doppio calzino in modo da creare un doppio strato e lasciare che la scarpa possa allargarsi di più.

Secondo step: Trucchetto del ghiaccio

Un altro trucchetto di cui mi servo per rendere più comode le mie scarpe e allargarle un po’ consiste nell’utilizzare del ghiaccio.

In che modo? Semplicemente riempio due sacchetti per alimenti con acqua, li richiudo bene e li metto nella scarpa col tacco arrivando fino alla punta.

Dopodiché, ripongo le scarpe nel congelatore avendo cura di far sempre aderire bene il sacchetto e le lascio per qualche ora in modo che l’acqua, diventando ghiaccio, possa espandersi e allargare le scarpe.

Infine, rimuovo le scarpe dal congelatore, tolgo i sacchetti e le indosso nuovamente con un doppio calzino così da far fissare la nuova forma.

N.B Vi ricordo di non utilizzare mai questo rimedio con le scarpe con la tomaia delicata, ad esempio con le scarpe in vera pelle o in camoscio.

Terzo step: pallottole di carta

Una volta provato il trucchetto del ghiaccio, per fissare ulteriormente la giusta forma, prendo un po’ di carta, come quella che si trova negli scatoli delle scarpe o semplicemente i fogli di quotidiano e li appallottolo.

A questo punto, immergo la pallottola di carta nell’alcol affinché possa impregnarsi, la strizzo un po’ e la metto nella scarpa, fino alla punta, avendo cura di spingere bene la carta nella scarpa e di modellarla.

Infine, lascio agire per una notte e l’indomani la scarpa sarà già un po’ più larga grazie all’alcol evaporato.

Inoltre, potete utilizzare le pallottole di carta anche per assorbire la puzza dalle scarpe!

Quarto step: sono pronta per indossarle

Una volta arrivato il giorno del matrimonio o della cerimonia in cui dovrò indossare le mie tanto amate scarpe, non c’è da disperarsi se ancora danno un po’ di fastidio.

Anche in questa fase finale, infatti, ci sono delle cose che posso fare per tentare di rendere le mie scarpe comode.

Se, per esempio, c’è un punto della calzatura preciso che mi risulta essere ancora troppo ruvido e mi infastidisce a contatto con la pelle, allora prendo un panno umido e massaggio questa parte delle scarpe.

Dopodiché, indosso le scarpe ancora umide e le tengo al piede per un po’.

E voilà: ora sono davvero pronta per una giornata all’insegna del divertimento senza dover rinunciare a ballare a causa delle mie scarpe scomode!

Per pulire le scarpe

E se le vostre scarpe non sono nuove, ma volete pulirle per farle tornare come nuove, ecco un video pensato per voi!