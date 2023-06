L’arrivo del caldo mette alla prova la pazienza di molti tra sudore, temperature che sono sempre più alte e soprattutto notti insonni.

Se non si trova una dimensione giusta, l’estate può diventare invivibile, ma bisogna partire dalle piccole cose, come i cuscini!

Infatti, rinfrescandoli di tanto in tanto, potrete trovare subito sollievo e non avere il problema di girarvi e rigirarvi nel letto durante la notte. Scopriamo insieme come fare!

Usate la vasca

Un metodo che vi potrà dare subito sollievo per rinfrescare i cuscini da cima a fondo è usare la vasca!

Si tratta di un trucchetto da usare ogni volta che il caldo prende il sopravvento e avete bisogno di un bel sonnellino ristoratore.

Tutto quello che dovrete fare è riempire la vasca con dell’acqua fredda e versare 1 bicchiere di bicarbonato all’interno; immergete i cuscini nell’acqua e lasciateli in ammollo per circa 3 ore.

Durante questo tempo l’umidità ed il sudore andranno via dalle fibre del cuscino, ridonando una freschezza unica che vi darà subito una sensazione fantastica!

Per un effetto ancora più efficace, lasciate in ammollo anche le federe. Asciugate tutto all’aria aperta, ricordando d’evitare la luce diretta dei raggi solari.

Attenzione! Prima di procedere con questo rimedio, assicuratevi che i cuscini si possano bagnare completamente.

Alloro

Tanti sono gli ingredienti che ci vengono in mente quando pensiamo a qualcosa di fresco, ma l’alloro è quello che si classifica sempre in cima!

Per questo non possiamo fare a meno di sceglierlo tra i rimedi migliori per avere dei cuscini super freschi!

Mettete 5 foglie d’alloro in un pentolino con acqua; accendete la fiamma e portate ad ebollizione, poi spegnete.

Lasciate intiepidire il composto, dopodiché trasferitelo in un flacone spray e vaporizzate sul cuscino poco prima di andare a dormire ed ecco che non avrete mai dormito sonni così profondi!

Spray naturale alla lavanda

Quando parliamo della lavanda, non stiamo introducendo solo una pianta super rinfrescante, ma anche rilassante!

La lavanda, infatti, è particolarmente rinomata e riconosciuta per le sue proprietà distensive che predispongono al riposo e al rilassamento totale.

A tal proposito potete usarla per avere dei cuscini freschi preparando uno spray rinfrescante fai da te!

Mettete a bollore un pentolino con acqua e 2 rametti di lavanda; quando arriva ad ebollizione dovrete lasciarlo per altri 2 minuti e poi spegnere.

Fate intiepidire il composto, poi filtratelo e mettetelo all’interno di un vaporizzatore. Spruzzate sul cuscino, tenendovi a debita distanza, prima di andare a dormire et voilà: sonno assicurato!

Succo di limone

Non ci siamo dimenticati dell’agrume che dona freschezza per eccellenza non solo ai cibi, ma anche agli ambienti!

Il limone è prezioso durante l’estate perché solleva dal caldo afoso e dona ristoro all’istante, per cui il succo di quest’agrume è l’ideale da spruzzare sui cuscini!

Riempite 3 parti di un vaporizzatore con acqua e la restante parte con del succo di limone; dopodiché spruzzate sul cuscino, ricordando di prendere sempre una distanza di circa 10 cm.

Dopo qualche minuto mettetevi a letto e sentirete una freschezza a cui non saprete più rinunciare!

Consigli per il lavaggio

A volte la freschezza di alcuni tessuti, come i cuscini, è determinata anche dal tipo di lavaggio.

Se si seguono alcuni semplici accorgimenti, sicuramente si potrà avere un risultato soddisfacente in termini di relax e di riposo.

In lavatrice usate 1 misurino di bicarbonato di sodio, oppure 1 cucchiaio di tea tree oil o ancora 1 pallina di sapone giallo (chiamato comunemente sapone Alba).

Potete anche optare per una fusione tra il bicarbonato e il tea tree: il bicarbonato sbiancherà ulteriormente i cuscini, mentre l’olio li farà profumare e darà quella freschezza irresistibile!

N.B. Leggete attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei cuscini.

Avvertenze

Non usate ingredienti che potrebbero portare allergia o ipersensibilità. Prima di bagnare i cuscini, assicuratevi che siano idonei sia al lavaggio a mano che in lavatrice.