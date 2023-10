Per quanta cura possiamo dedicare al nostro wc, diciamocelo questo non sembra mai essere bianco e pulito come noi vorremmo.

A causa, infatti, delle incrostazioni di calcare tende a presentare non solo macchie gialle, ma anche il fondo nero che lo fa sembrare sempre sporco.

Ma oggi vi confidiamo un segreto! È possibile sbiancare il fondo scurito del wc con questi ingredienti naturali e casalinghi. Vediamo insieme come fare!

Bicarbonato e aceto

Il primo rimedio che vi proponiamo prevede l’accostamento di due ingredienti noti proprio per le loro proprietà sbiancanti, disincrostanti e pulenti: stiamo parlando del bicarbonato e l’aceto.

Iniziamo con l’utilizzare uno sturalavandino in modo da rimuovere l’acqua nel wc e permettere gli ingredienti di agire direttamente sulla superficie del water.

Quindi, versate il bicarbonato sul fondo nero e versate, poi, una bottiglia di aceto bianco sopra: si produrrà una reazione effervescente provocata dal contatto di questi due ingredienti in grado di disincrostare la superficie e di rimuovere tutto lo sporco.

A questo punto, lasciate agire per circa due ore o per tutta la notte, e l’indomani strofinate sul fondo con uno spazzolone pulito prima di tirare lo sciacquone.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi a causa del suo impatto non proprio ecologico sull’ambiente, sebbene sia, di gran lunga, meno inquinante rispetto a molti detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, noto per il suo essere un anticalcare naturale, utilizzato persino per liberare gli elettrodomestici dal calcare!

Come già visto prima, quindi, asciugate la tazza, dopodiché versate 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua calda e versate la miscela così ottenuta sul fondo del wc.

Infine, lasciate agire per qualche ora, prima di strofinare con lo scopino o una spazzola e risciacquare.

E se volete un video per sapere come togliere il calcare dal wc con questi trucchetti, ecco a voi!

Candeggina naturale

La candeggina, si sa, è particolarmente inquinante. Ma se ricorressimo a una candeggina naturale fatta in casa? Ebbene sì, vediamo come usare ingredienti casalinghi per realizzarla! Dovrete munirvi, quindi, di:

1 tazza di bicarbonato di sodio

1 tazza di carbonato di sodio

1/2 tazza di sapone di Marsiglia liquido

2 cucchiai di borace

1/2 tazza di limone filtrato

In una caraffa, versate tutti gli ingredienti, dopodiché mescolate fino ad amalgamare bene gli ingredienti: la vostra “candeggina naturale” è pronta per l’uso!

Dovrete semplicemente rimuovere l’acqua dalla tazza, versare un po’ di questo prodotto sul fondo e lasciarlo riposare per almeno mezz’ora. A questo punto, spazzolate con lo scopino e tirate lo sciacquone.

Come se non bastasse, questa candeggina naturale può essere utilizzata anche sui panni per averli più bianchi e puliti!

N.B Vi raccomandiamo di indossare dei guanti protettivi quando maneggiate il borace, perché questo prodotto potrebbe avere un effetto irritante sulla vostra pelle.

Wc gel fai da te

Infine, vediamo come realizzare un altro prodotto super efficace in caso di macchie di calcare e fondo scurito della toilette: un WC gel fai da te! Tutto ciò che vi occorre, quindi, sarà:

250 ml di acqua

20 g di amido di mais

25 g di acido citrico

10 g di detersivo piatti ecologico

Versate l’acido citrico in una pentola contenente 200 ml di acqua e riscaldate, poi, la miscela a fuoco basso. Da parte, invece, mescolate l’amido di mais con il restante 50 ml di acqua ed il detersivo per piatti, preferibilmente ecologico.

A questo punto, versate il composto di amido di mais e detersivo per piatti nella pentolina contenente acqua e acido citrico e portate il tutto ad ebollizione.

Una volta ottenuto un composto dalla consistenza di un gel denso, dovrete spegnere il fuoco e lasciare raffreddare. Infine, travasate il tutto in un contenitore con beccuccio o anche una semplice bottiglia di plastica e il vostro prodotto è pronto per l’uso.

Vi basterà semplicemente togliere l’acqua dal wc, versare il gel sul fondo e farlo agire per qualche ora prima di tirare lo sciacquone. Il fondo del wc sarà bianco come nuovo!