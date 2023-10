Le fughe dei pavimenti, spesso trascurate nei vari lavaggi, possono accumulare polvere e macchie nel corso del tempo, alterando l’aspetto complessivo della casa.

Un metodo particolarmente efficace e naturale per sbiancare le fughe è il nostro caro bicarbonato di sodio, alleato potente e intramontabile nelle pulizie ecologiche di casa.

Scopriamo insieme nel dettaglio come sbiancare le fughe con il bicarbonato di sodio utilizzando semplicemente del bicarbonato di sodio!

Via la polvere

La prima cosa fa fare per avere delle fughe dei pavimenti come nuove è mandare via tutta la polvere.

È proprio questa, infatti, il primo nemico delle fughe annerite, per cui affrontarla è il modo migliore per ottenere il risultato sperato.

Utilizzate una spazzola dalle setole morbide o un aspirapolvere per rimuovere delicatamente la polvere tra le fughe. Questo assicurerà che la superficie sia pronta per il rimedio con il bicarbonato, permettendogli di agire efficacemente.

Prepara la pasta pulente

Dunque, tutto quello che ti servirà è bicarbonato di sodio, noto per le sue proprietà sbiancanti e pulenti.

Prepara una pasta densa mescolando circa 3 cucchiai bicarbonato di sodio (in base anche alla superficie del pavimento da pulire) con acqua a filo in una ciotola.

Fai attenzione ad aggiungere l’acqua, in modo che non diventi troppo liquido, e mescola fino ad avere una consistenza simile a quella di una pasta gel.

Se desideri anche profumare il tuo pavimento, aggiungi 2 gocce d’olio essenziale a tuo piacimento al composto ed ecco fatto, la pasta pulente è pronta!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Procedi con la pulizia

A questo punto non ti resta che procedere con la pulizia!

Applica una generosa quantità di pasta di bicarbonato sulle fughe aiutandoti con un vecchio spazzolino da denti o una spazzola a setole rigide.

Assicurati di coprire completamente le fughe con la pasta; successivamente lascia agire per almeno 15-20 minuti, permettendo al bicarbonato di sodio di penetrare e agire sulla sporcizia incrostata.

Una volta passato il tempo necessario, non ti resta che strofinare delicatamente per mandare via ancora più a fondo lo sporco, risciacqua con abbondante acqua o passa direttamente al lavaggio del pavimento.

Ti mostro come procedo ogni volta con la pulizia delle fughe, usando anche altri rimedi naturali, in questo video dedicato:

Addio macchie ostinate

Le macchie ostinate richiedono un trattamento mirato, per cui vediamo nel dettaglio come fare.

In questo caso, l’ideale è aggiungere anche il sapone di Marsiglia al composto pulente, di modo che la sua azione sgrassante, insieme a quella abrasiva del bicarbonato possano darti un grande risultato!

Usa sempre lo stesso procedimento della pasta pulente, aggiungendo anche 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia; strofina le macchie con un vecchio spazzolino o una spugnetta, permettendo al bicarbonato di agire come agente sbiancante naturale.

Ripeti il processo finché le macchie non vanno via definitivamente.

Per tutto il pavimento

Dopo aver trattato singolarmente le macchie sulle fughe, espandi l’azione a tutto il pavimento in modo da averlo definitivamente pulito.

Tutto quello che dovrai fare è preparare la pasta di bicarbonato e sapone di Marsiglia mescolando insieme 1 cucchiaio di ogni ingrediente e successivamente versarlo all’interno del secchio.

Lava il pavimento con abbondante acqua e risciacqua più volte per non lasciare aloni e vedrete che sarà fantastico!

Il sapone di Marsiglia darà già di per sé un ottimo profumo; tuttavia se desideri avere un profumo ulteriore, puoi aggiungere qualche goccia di olio essenziale a tuo piacimento.

Avvertenze

Prova i rimedi descritti prima in angoli non visibili. Ricorda, tuttavia, di non strofinare eccessivamente sulle fughe per non rischiare di danneggiare anche il pavimento.