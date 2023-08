Come pulire velocemente queste 5 Cose in Casa con la Cremina di Bicarbonato

Il bicarbonato, da sempre, è noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e sbiancanti, tali da essere considerato un valido alleato in casa per la pulizia domestica ecologica.

La sua consistenza “polverosa” permette, inoltre, di ottenere una crema che può essere spalmata sulle più svariate superfici senza il rischio di graffiarle o danneggiarle.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come pulire velocemente queste cose in casa con la cremina di bicarbonato!

Piano cottura

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare questa cremina per pulire a fondo il piano cottura, soggetto agli schizzi di sugo, di olio e così via.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare una manciata di bicarbonato con acqua quanto basta fino ad ottenere una crema omogenea e dalla consistenza abbastanza densa. Dopodiché, spalmate la cremina su una spugnetta non abrasiva, fatela aderire bene e strofinate energicamente sul piano cottura, sui fuochi e sui piattelli.

Noterete che tutto lo sporco andrà via e voi non dovrete fare altro che risciacquare con acqua calda e asciugare accuratamente. Se i fuochi e i piattelli presentano macchie ostinate, sarebbe meglio inumidirli sotto un po’ d’acqua e procedere, poi, come già visto.

Ceramiche del bagno

Anche le ceramiche del bagno possono essere pulite con la cremina di bicarbonato, la quale svolge una funzione sbiancante tale da riuscire a rimuovere anche le macchie gialle nel wc!

Anche in questo caso, vi suggeriamo di aggiungere 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 1 cucchiaino d’acqua in una ciotola e mescolare il tutto fino ad ottenere questo composto.

Per un effetto ancora più efficace, potreste aggiungere anche 1 cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia. Insieme, infatti, questi ingredienti hanno un forte potere sgrassante!

A questo punto, applicate questa cremina su una spugnetta abrasiva, strofinatela più volte sulle ceramiche del bagno, incluso il wc, fate agire per circa 10 minuti e risciacquate accuratamente: non solo le ceramiche saranno sbiancate e pulite ma ci sarà anche un bel profumo in tutto il bagno!

Fughe e piastrelle

Il bicarbonato di sodio, inoltre, svolge anche un’azione abrasiva molto forte in grado di sgrassare le superfici e rimuovere lo sporco più nascosto. Per questo, vediamo come usare questa cremina per sbiancare le fughe e per pulire a fondo le piastrelle!

Ancora una volta, quindi, create una pasta densa mescolando 2 cucchiai di bicarbonato di sodio con acqua a filo fino ad avere un composto omogeneo e applicatelo su una spazzolina grande. A questo punto, strofinatela tra le fughe e sulle piastrelle energicamente, fate agire per un po’ in modo che possa sciogliersi il nero e risciacquate bene. Infine, passate al lavaggio del pavimento e il gioco è fatto!

Rubinetti

Se avete trovato incrostazioni e macchie opache sui rubinetti, così anche come sui soffioni, allora sarete felici di sapere che il bicarbonato può venire in vostro soccorso anche in questo caso.

Ottenete, quindi, sempre la crema di bicarbonato mescolando una manciata di questo ingrediente con acqua quanto basta, dopodiché mettete il composto su una spugnetta (non abrasiva) e passatela delicatamente sui rubinetti. A questo punto, lasciate agire per 5 minuti e risciacquate e addio sporco!

Argento

Infine, vediamo insieme come usare la cremina di bicarbonato per pulire a fondo l’argento che presenta l’ossidazione, ovvero quelle macchie nere per niente belle da vedere.

Ancora una volta, quindi, mescolate in una ciotola una manciata di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto dalla consistenza cremosa. Dopodiché, applicate questa crema sul pezzo di argento con uno spazzolino da denti e strofinate delicatamente. Infine, risciacquate accuratamente, asciugate i pezzi in argento con un panno morbido e…che lucentezza!

Come fare la cremina (VIDEO)

E se volete sapere come fare la cremina di bicarbonato, ecco un video pensato per voi!

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.