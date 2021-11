Con questi Ingredienti antichi il tuo Materasso tornerà come nuovo e senza macchie d’umidità!

Quando ci mettiamo sul letto, questo diventa automaticamente una sorta di seconda cosa per tanti motivi, il primo in assoluto è perché ci fa ricaricare le energie per il giorno a venire.

Non solo, il letto è anche un posto dove, erroneamente, si consumano cibo e bevande. Nel momento in cui assumiamo queste cattive abitudini, le lenzuola, le coperte e il materasso si consumano e si sporcano.

Per tale ragione diventa necessario effettuare una pulizia accurata di tanto in tanto, soprattutto del materasso, la componente del letto che ha più bisogno di “respirare” in assoluto.

Vediamo insieme come solo 3 ingredienti faranno tornare il tuo materasso come nuovo e senza macchie d’umidità!

Ingredienti

Come primo passo è necessario sapere quali sono questi 3 efficaci ingredienti. Sono certa che li avete in casa e se così non fosse, sono reperibili facilmente!

Acqua ossigenata (mezzo bicchierino da caffè)

Bicarbonato (3 cucchiaini)

Sapone di Marsiglia liquido (mezzo cucchiaino)

Questi elementi naturali sono estremamente efficaci quando si tratta di pulire o smacchiare capi e tessuti bianchi, quindi comprenderete perché sono un mix perfetto nel caso del materasso!

Il bicarbonato non solo è ottimo per ravvivare il bianco, ma anche per neutralizzare eventuali cattivi odori.

L’acqua ossigenata invece eliminerà tutti i batteri e contribuirà a rendere la pulizia ancora più profonda e infine il sapone di Marsiglia renderà tutto più profumato e rafforzerà l’azione dei precedenti ingredienti.

Nel caso in cui non abbiate in casa il sapone liquido, potete crearlo voi con il panetto!

N.B. Per l’acqua ossigenata dovrete prendere quella per uso domestico, ossia a 10 volumi (o al 3%).

Procedimento

Una volta detti gli ingredienti e le loro proprietà, non ci resta che capire qual è il procedimento.

Non preoccupatevi, è tutto molto semplice e impiegherete pochissimo tempo!

Per prima cosa prendete una ciotola piccolina e inserite all’interno i 3 cucchiaini di bicarbonato di sodio, successivamente versate l’acqua ossigenata e mescolate per bene.

In ultimo dovrete sciogliere il sapone di Marsiglia nel composto ed ecco fatto! Il vostro detergente naturale per il materasso è pronto!

Immergete, quindi, la punta di un panno in microfibra ben pulito dentro la miscela e strofinate su tutto il materasso o specificamente sulle macchie.

Nel caso in cui abbiate un materasso molto grande, potete raddoppiare le dosi così da non avere problemi.

Al contrario, se vi resta del prodotto, potete usarlo per sbiancare le ceramiche del vostro bagno o per togliere delle macchie dai vestiti bianchi.

Dopo aver compiuto tutti i passaggi, lasciate asciugare il materasso all’aria aperta e vedrete il risultato che otterrete!

Avvertenze

Ricordo di leggere sempre le indicazioni di lavaggio del materasso che possedete. Provate sempre il composto descritto su un angolino nascosto per assicurarvi che non macchi o danneggi il tessuto.