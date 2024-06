Come sbiancare la plastica ingiallita del condizionatore

L’inizio dell’estate lo attendo sempre con ansia e gioia, ma resto meno entusiasta del caldo che arriva! Ma, come farete anche voi, corro subito ai ripari: pulisco il mio amato condizionatore!

Ma quando è più vecchio, purtroppo la plastica esterna tende a ingiallire, facendolo sembrare sporco o datato. Mi sono chiesta: “Si può sbiancare?” Beh, ci ho provato… vediamo insieme come!

Cosa fare prima di iniziare

Prima ancora di pensare a quali prodotti usare, è fondamentale assicurarsi di procedere in sicurezza. La prima cosa che faccio è sempre staccare la corrente per evitare qualsiasi rischio.

Successivamente, procedo con la rimozione delicata del pannello frontale e dei filtri. Questo mi serve non solo per non far arrivare acqua nella macchina, ma anche per pulire in modo più comodo! Quindi non gettate mai il libretto delle istruzioni se non sapete come si smonta.

Rimedi naturali sbiancanti

Per pulire il condizionatore, ho cercato di raggruppare per voi 3 rimedi naturali dalla natura smacchiante e sbiancante, sperando che almeno uno possa rivelarsi utile. Ma procediamo con il primo rimedio.

Pasta bicarbonato e acqua ossigenata

La mia primissima sperimentazione tempo fa è stata con una pasta di bicarbonato e acqua ossigenata. Questo mix ha il potere di agire delicatamente ma in modo efficace sulle superfici ingiallite, e prepararlo è un gioco da ragazzi!

Ecco come fare:

unite tre parti di bicarbonato con una parte di acqua ossigenata fino a ottenere una pasta omogenea ;

con fino a ottenere una ; stendete la mistura sulla plastica ingiallita , lasciando agire per circa un’ora.

, lasciando agire per circa un’ora. strofinate con il lato morbido di una spugna, poi rimuovete il tutto con un panno umido, risciacquando un paio di volte.

Questo mix fai da te è ottimo anche per sbiancare le fughe, o per togliere la muffa negli angoli della doccia:

Dentifricio

Il dentifricio non è solo un fedele alleato per la cura del sorriso, ma è anche un ottimo rimedio alternativo per la pulizia della casa. Avete mai provato ad usarlo per sbiancare la gomma delle scarpe?

Ritornando al nostro condizionatore ingiallito, basta un vecchio spazzolino, spalmare un po’ di dentifricio sulla superficie interessata, strofinare in modo molto delicato, e lasciar agire qualche minuto.

Poi basta risciacquare per trovarlo già più chiaro! Ho notato che il dentifricio (grazie alla sua azione abrasiva) svolge un’azione molto simile all’industriale Cif Crema, ci avreste mai pensato?

Succo di Limone

Non potevo certo tralasciare di testare il succo di limone, conosciuto per le sue proprietà sbiancanti naturali. Una volta ho cosparso le parti ingiallite con il succo e, dopo aver lasciato agire per un’oretta, ho ripassato con un tessuto pulito.

C’è da fare una piccola precisazione: il succo di limone va bene se il condizionatore non è molto ingiallito, altrimenti potrebbe non essere sufficiente.

Cosa fare prima di accenderlo

Dopo aver rimontato con cura tutte le parti e aver pulito pure i filtri, ho proceduto con una serie di piccole azioni prima di rimettere in funzione il condizionatore.

Ho preferito farlo lavorare a vuoto in modalità ventilazione per assicurarmi che tutto fosse a posto. Il rumore familiare del motore mi ha confermato che era pronto per un altro lungo servizio, questa volta più fresco e pulito di prima.

Voglio essere sincera con voi su un punto: quando un condizionatore è troppo ingiallito, potrebbe essere difficile farlo tornare come prima, soprattutto se ha molti anni. Una soluzione in casi gravi può essere quello di ricoprirlo con carta adesiva, in modo preciso e minuzioso. Non è male come soluzione, no?