La muffa che si forma negli angoli del box doccia è un problema comune, ma che si può risolvere tranquillamente al fine di rendere l’aspetto del bagno più accogliente.

Se anche a voi è capitato di ritrovarvi quegli angoli neri, non preoccupatevi! Ci sono delle soluzioni molto efficaci e naturali che riescono a mandare via anche lo sporco più ostinato in poco tempo.

Vediamo insieme come togliere la muffa che si forma negli angoli della doccia con alcuni trucchi che vi sorprenderanno e potrete tenere sempre a portata di mano!

Metodo dell’ovatta

Il primo metodo che vedremo insieme prevede l’uso dell’ovatta e risulta tra i più efficaci in assoluto!

Per usare questo trucchetto vi servirà dell’ovatta e dell’acqua ossigenata. Quest’ultima risulta perfetta per mandare via le macchie che si generano all’interno del bagno, come appunto la muffa.

Iniziate intingendo un pezzo di ovatta in una piccola ciotola piena di acqua ossigenata; successivamente applicate l’ovatta sulla muffa negli angoli e lasciala agire per circa 45 minuti.

Trascorsi i minuti necessari, togliete l’ovatta e strofinate delicatamente con una spugna non molto abrasiva o uno spazzolino per rimuovere la muffa e risciacqua abbondantemente.

Asciugate per bene ed ecco che gli angoli saranno di nuovo puliti!

Non usate su marmo o pietra naturale.

Pasta di Bicarbonato

La pasta di bicarbonato è un rimedio ecologico e potente contro la muffa, oltre ad essere particolarmente economico.

Per prepararla, mescolate quanto basta di bicarbonato di sodio con poche gocce d’acqua per creare una pasta dalla consistenza di un gel.

Successivamente applicate questa pasta sulla muffa negli angoli del box doccia e lasciatela agire per almeno 30-40 minuti finché non si secca completamente.

Quindi, strofinate con uno spazzolino o una spugna e risciacquate bene. Il bicarbonato di sodio è un ottimo assorbente di odori e aiuterà anche a mantenere il box doccia fresco e privo di umidità!

Aceto

Non poteva di certo mancare l’aceto tra i nostri migliori rimedi per dire addio alla muffa che si forma negli angoli della doccia.

Questo prodotto, infatti, è noto per le sue proprietà pulenti e può eliminare la muffa in modo efficace. Per usarlo, riempite una bottiglia spray con aceto bianco e spruzzatelo direttamente sugli angoli del box doccia con muffa.

Lasciate che agisca per almeno un paio d’ore o durante la notte. Successivamente, strofinate via la muffa con uno spazzolino o una spugna e sciacqua abbondantemente.

L’aceto non solo rimuove la muffa ma anche previene la sua ricrescita.

Non usate su marmo o pietra naturale.

Succo di limone

Analogamente all’aceto, anche il succo di limone è un agente sbiancante naturale che può aiutare a scomporre e rimuovere la muffa.

Quest’agrume, inoltre, possiede anche un meraviglioso profumo e per questo potete anche rinfrescare in bagno!

Premete il succo di un limone fresco direttamente sulla muffa negli angoli del box doccia e lasciate agire per circa 15-20 minuti; poi strofinate sempre utilizzando uno spazzolino o una spugna.

Risciacquate accuratamente per sbarazzarvi dei residui di muffa e del fresco profumo del limone.

Non usate su marmo o pietra naturale.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un detergente naturale che viene usato da tanto tempo per risolvere problemi legati a tanti tipi di macchia diversi all’interno di tutta la casa.

Pertanto, potete servirvene anche al fine di dire addio alla muffa negli angoli della doccia, vediamo subito come si fa!

Grattugiate un pezzo di sapone di Marsiglia fino a riempire mezzo bicchiere, intingete uno spazzolino umido all’interno e strofinatelo direttamente sulla muffa.

Questo detergente delicato ma efficace può contribuire a eliminare la muffa e pulire le superfici del box doccia.

Acido citrico

Tra gli anti-calcare e gli anti-muffa più potenti che esistono nel mondo dei rimedi naturali, possiamo sicuramente trovare l’acido citrico.

Si tratta di un potentissimo agente contro la muffa e per usarlo, dovrete mescolare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua all’interno di un vaporizzatore spray.

Spruzzate il composto sulle zone interessate e lasciate agire per un’intera notte. L’indomani, strofinate con uno spazzolino o una spugna e sciacquate bene per rimuovere tutti i residui.

L’acido citrico è efficace nel rimuovere la muffa e può essere utilizzato in modo sicuro nelle zone umide come il box doccia.

Non usate su marmo o pietra naturale.

Scegliere il metodo migliore (VIDEO)

A volte potrebbe sembrare complicato individuare il metodo migliore per liberarsi di uno sporco difficile come quello generato dalla muffa, per questo vi lascio un video preparato al fine di chiarirvi meglio le idee!

Avvertenze

Per assicurarvi di non macchiare o danneggiare la superficie, provate prima in un angolino nascosto.