Ho finalmente trovato il metodo perfetto per avere le scarpe bianche come nuove

Anche se l’inverno ci “costringe” un po’ ad indossare stivali o scarpe classiche di pelle, non rinuncio mai ad indossare le mie amate sneakers bianche. Certo, con la pioggia che è più frequente (di questi tempi) si sporcano più facilmente, ma con il tempo ho ormai trovato un metodo casalingo che mi aiuta a raggiungere sempre ottimi risultati.

Ho pensato di raccontarvi come faccio!

Quali macchie sono più difficili da eliminare

Prima di tutto, lasciatemi dire che non tutte le macchie non sono tutte uguali. Tra le più ostinate troviamo le macchie d’erba, quelle di fango seccato e, naturalmente, le temute macchie di vino rosso. Ognuno di noi sa che questi sono i veri avversari quando si parla di tenere le scarpe bianche.

Il rimedio che è perfetto per me

Qui arriva la buona notizia: il dentifricio si è rivelato un alleato insospettabile. Ecco come lo uso:

Prendo un vecchio spazzolino da denti e metto sopra una noce di dentifricio. Sfrego delicatamente sulla macchia facendo movimenti circolari. Lascio agire per circa 5 minuti. Risciacquo con acqua tiepida e lascio asciugare all’aria aperta.

Il risultato? Scarpe che tornano a splendere! E la soddisfazione di sapere che ho usato un prodotto naturale, senza dover ricorrere a sostanze chimiche aggressive. In realtà, le proprietà abrasive e smacchianti del dentifricio mi aiutano molto in casa: dall’argento ai fuochi della cucina. Lo ritengo davvero molto valido!

Ecco un video con un mix di tutti gli usi che faccio:

Alternativa con sapone di Marsiglia o Molle

Se però il dentifricio non dovesse essere sufficiente per qualche macchia particolarmente tenace (oppure se non lo preferisci come metodo), ecco un’altra soluzione che adoro: il sapone di Marsiglia. Opero in questo modo:

Passo lo spazzolino umido sul panetto di sapone di Marsiglia.

sul panetto di sapone di Marsiglia. Strofino delicatamente la scarpa.

Utilizzo sempre lo spazzolino per lavorare sulle macchie più ostinate .

. Risciacquo con acqua fredda e lascio asciugare bene.

Adoro l’efficacia del Sapone di Marsiglia, ma a volte lo alterno anche con l’uso del Sapone Alga, che è più morbido e ancora più semplice per me da utilizzare! Basta prenderne un pezzetto, farlo aderire alla spugnetta e iniziare la pulizia delle scarpe:

Come tenere sempre le scarpe da ginnastica pulite e profumate

Per mantenere le scarpe non solo pulite ma anche profumate, vi consiglio di fare un lavaggio regolare usando uno di questi metodi e di cospargere all’interno delle scarpe un po’ di bicarbonato di sodio durante la notte. Questo aiuterà a assorbire i cattivi odori e a tenere le scarpe fresche più a lungo. Anzi, se lo combinate con olio di Tea Tree avrà anche un effetto antibatterico.

Nella mia esperienza, dedicare un po’ di tempo alla cura delle scarpe utilizzando questi rimedi naturali non solo è piacevole, ma contribuisce a mantenerle in buono stato per anni. Le mie sono delle testimoni del tempo, e posso assicurarvi che queste soluzioni funzionano davvero!