Il weekend è quel momento sacro dedicato al riposo, alla famiglia e agli hobby. Ma come riuscire a goderselo appieno se l’ombra delle faccende domestiche incombe su di noi?

Sarebbe bello terminare la settimana lavorativa e non dover badare alle pulizie, ma purtroppo non è possibile e il pensiero può diventare davvero stressante.

La buona notizia è che, con un po’ di organizzazione e i giusti trucchi, è possibile sbrigare tutto in soli 60 minuti, lasciandosi due giorni interi a dedicare solo al puro relax. Vediamo come.

Pianificare

La pianificazione intelligente è la chiave di volta per trasformare l’arduo compito delle faccende domestiche in una mansione da svolgere in 60 minuti.

Prima di tutto, è essenziale armarsi di carta e penna o dell’app di note sullo smartphone per delineare un piano d’azione. Questo implica fare un inventario realistico delle attività indispensabili, e cioè quelle che davvero fanno la differenza nel percepire la casa come un luogo pulito e accogliente.

Poniamoci delle domande chiave: “Quali sono le zone della casa che necessitano di maggiore attenzione?”, “Quali compiti posso delegare ad altri membri della famiglia?”, “Cosa posso rimandare?”. Determinare le priorità e assegnare un tempo specifico per ciascuna attività sono passaggi fondamentali.

Munirsi degli strumenti adatti

Iniziare a pulire senza avere a portata di mano tutto il necessario è una scelta pessima, perché vi farà perdere il triplo del tempo, proprio come succedeva a me poco tempo fa.

Detersivi, panni, spazzole, aspirapolvere e sacchetti per la spazzatura devono essere prontamente accessibili. Inoltre, tutti i detersivi da utilizzare in ciascuna zona devono essere raggruppati in un unico cestino, così che siano facilmente trasportabili e non dovrete spostarvi in continuazione avanti e indietro.

Questo passaggio preliminare, che può sembrare banale, è in realtà una grande tecnica per risparmiare tempo, poiché evita continue interruzioni per cercare gli strumenti giusti.

Dividere per zone

Affrontare la casa come un unico grande progetto può solo avvilirvi e impedirvi di fissarvi degli obiettivi realistici. Provate a ragionare per zone e a suddividere idealmente la vostra casa in aree gestibili, per cambiare totalmente prospettiva.

A questo punto, io assegno un limite di tempo per ogni zona, per non perdere il focus e rischiare di sprecare tempo dedicandomi a dettagli di pulizia non essenziali e non in programma quel giorno.

Per esempio, dedicare massimo 15 minuti per la pulizia dei bagni crea un senso di urgenza e concentrazione, permettendovi di essere veloci ed efficienti.

Multitasking

Fare più cose contemporaneamente, senza aspettare alcuni tempi tecnici, aiuta tantissimo a recuperare minuti preziosi e vi agevola nel rispettare la tempistica di un’ora per finire le pulizie.

Mentre un prodotto pulente necessita di tempo per agire, si possono svolgere altre mansioni. Questo approccio, noto come multitasking consapevole, permette di ottimizzare i tempi.

Ad esempio, spruzzate il detergente nel WC o nel lavandino e, mentre questo agisce, pulite gli specchi o riordinate la superficie del bagno. Questo metodo vi aiuterà non solo a recuperare tempo, ma anche a mantenere il ritmo.

Semplificare

Bisogna essere realistici e riconoscere che non si può pretendere di pulire in maniera approfondita in una sola ora, ma l’obiettivo è rendere l’ambiente presentabile e accogliente.

Concentrarsi su ciò che realmente incide sull’aspetto generale della casa è strategico, come per esempio l’ordine, che è la prima cosa che salta allocchio in maniera lampante.

Piegare la biancheria, sistemare i cuscini sul divano, e assicurarsi che le superfici siano sgombre e pulite, infatti, sono azioni che immediatamente restituiscono una sensazione di ordine e pulizia.

Coinvolgere la famiglia

La pulizia non deve essere svolta da un’unica persona, ma ogni membro della famiglia dovrebbe contribuire. Va da sé che, se si è in tanti a svolgere il compito di una sola persona, i tempi si dimezzano.

A quel punto ci vorrà anche meno di un’ora a pulire casa e tutta la famiglia potrà godersi il meritato riposo del weekend, in maniera serena e senza fare troppa fatica.

Da quando faccio così, riesco a rendere la mia casa pulita e profumata e a godermi più tempo per me stessa. Spero che questi consigli possano aiutarvi a fare altrettanto.