Se c’è una componente della casa soggetta ai cattivi odori e alla formazione dello sporco, questa è sicuramente la toilette, in cui spesso troviamo anche delle macchie gialle per niente belle da vedere.

Queste macchie altro non sono che accumuli di calcare, che assorbendo l’acido urico diventano, appunto, gialli.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come sbiancare l’interno del wc non con detersivi chimici ma con l’acido citrico, l’ingrediente dalle proprietà sbiancanti e anticalcare!

Miscela sbiancante

Innanzitutto, con l’acido citrico è possibile realizzare una miscela pulente e sbiancante in grado di pulire a fondo la superficie del wc ed eliminare tutte quelle macchie gialle che lo rendono vecchio e usurato!

In questo caso, quindi, dovrete semplicemente iniziare con lo sturare la tazza del water in modo da togliere tutta l’acqua, e versare, poi, l’acido citrico sul fondo del wc cercando di ricoprirlo totalmente.

Dopodiché, versate 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro di acqua calda e mescolate il tutto fino a quando l’acido citrico non sarà completamente sciolto. A questo punto, versate anche la miscela così ottenuta nel water e lasciate agire per qualche ora prima di strofinare con lo scopino. Infine, scaricate e… il vostro wc sarà bianco come appena comprato!

Cremina fai da te

Oltre alla miscela da vaporizzare o versare nel water, è possibile anche realizzare una sorta di composto dalla consistenza cremosa partendo sempre dall’acido citrico, il quale è noto per il suo essere un anticalcare naturale che viene utilizzato soprattutto per liberare la lavastoviglie e la lavatrice da tutto lo sporco!

Per realizzare questa cremina, tutto ciò che dovete fare è munirvi di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

Farina q.b.

Iniziate con il versare l’acido citrico in una brocca graduata contenente un litro d’acqua, dopodiché mescolate accuratamente e travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray. Quindi, tirate lo sciacquone del WC in modo da inumidire le pareti interne e versate sulla macchia gialla una bella manciata di farina facendola aderire per bene.

A questo punto, spruzzate la miscela di acido citrico sulla farina e noterete che si formerà una sorta di composto cremoso: strofinate energicamente con lo scopino e lasciate agire per qualche ora o per tutta la notte.

L’indomani, strofinate nuovamente sulle macchie gialle, tirate lo sciacquone e il gioco è fatto! Oltre all’acido citrico, infatti, anche la farina è considerata super efficace per sbiancare la superficie del wc!

Bombe pulisci wc

Infine, vediamo un ultimo utilizzo dell’acido citrico per sbiancare a fondo la superficie del wc ingiallita o macchiata: le bombe pulisci wc! Sebbene l’acido citrico non sia l’unico ingrediente che serve per questo trucchetto, è quello che agisce maggiormente come sbiancante. Tutto ciò che vi occorrerà sarà:

50 gr di acido citrico

200 grammi di bicarbonato di sodio

metà cucchiaio di detersivo per piatti

stampi per ghiaccio

Iniziate con il versare l’acido citrico e il bicarbonato di sodio in una ciotola, dopodiché mescolate fino a far amalgamare il tutto e aggiungete anche il detersivo per piatti ecologico per ottenere una sorta di composto pastoso.

A questo punto, versatelo negli stampini per ghiaccio (o in alcuni barattolini da riciclare) e lasciate riposare circa 4 ore prima di estrarre i cubetti e conservarli in un luogo asciutto. Per l’utilizzo, vi basterà pulire il vostro wc in modo da eliminare eventuali residui, tirare lo sciacquone e gettare nel water la bomba: che la magia abbia inizio!

