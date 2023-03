Sebbene ad oggi quasi tutti i freezer siano dotati della modalità no frost, ve ne sono ancora alcuni che la possiedono.

Arriva sempre quel momento in cui bisogna togliere via il ghiaccio accumulato e sbrinarlo in modo accurato, ma quali sono i metodi che velocizzano tutta l’operazione?

Oggi vedremo insieme tutto quello che c’è da sapere su come sbrinare il freezer in poco tempo e senza fatica!

Prima di iniziare

Sbrinare il freezer non è per niente difficile, tuttavia prima di iniziare bisogna fare delle azioni che renderanno tutto più veloce e sicuro.

Per prima cosa staccate la spina dell’elettrodomestico per svolgere tutto in sicurezza e non andare incontro ad eventuali guasti.

Subito dopo svuotate il freezer e, se possibile, trasferite tutto in borse termiche con i blocchi di ghiaccio così da non alterarne la consistenza, specie se la pulizia richiede più tempo.

Diversamente, metteteli nel lavello così l’acqua diventata liquida non sporca tutto il mobile.

Una volta fatti questi passaggi, passiamo ai vari procedimenti!

Metodo della pentola

Il metodo della pentola è molto vecchio, ma sempre apprezzato per fare in modo che il freezer sia in poco tempo pulito da tutto il ghiaccio.

Dovrete riscaldare una pentola sul fuoco, ma badate che non deve arrivare ad ebollizione, dovrà essere solo calda.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Trasferite l’acqua in una ciotola o in un’altra pentola per non usare quella bollente e posizionate nel freezer, attendendo finché il ghiaccio non si scioglie.

Se il freezer ha più ripiani, dovrete mettere una pentola calda per ogni ripiano in modo da rendere più veloce il procedimento.

Asciugacapelli

Un altro trucco da sfruttare per avere subito il freezer pulito è usare un asciugacapelli!

Si tratta di un metodo al quale bisogna prestare molta attenzione, infatti il phon deve stare a debita distanza dal ghiaccio.

Direzionate il getto verso i blocchi di ghiaccio più pesanti e attendete poco alla volta che diventino liquidi.

Spatola

Una volta che il ghiaccio si è sciolto completamente, non dovrete far altro che toglierlo!

Procuratevi un secchio o una bacinella abbastanza grande e spingete il ghiaccio in una sola direzione con una spatola facendolo cadere nel contenitore che avete scelto.

Potete riutilizzare quell’acqua per fare un risciacquo del water, per lavare a terra o per risciacquare il pavimento del giardino pieno di terreno.

Pulizia

Passiamo adesso alla pulizia accurata del freezer che deve essere più veloce della luce!

Se vi sono particolari macchie, mettete qualche goccia d’aceto su una spugna e strofinate energicamente così che si toglierà prestissimo.

Per le pareti dell’elettrodomestico, invece, dovrete usare sempre l’aceto, oppure una pasta di bicarbonato fatta con 1 cucchiaio di prodotto e acqua a filo.

In questo modo il freezer tornerà bianco e pulito in men che non si dica e non avrete fatto nemmeno troppa fatica!

Guarnizione

La guarnizione è quella che tende a sporcarsi tantissimo a causa di tutti i residui di cibo che vi si incastrano all’interno.

Per pulirla a fondo mettete un po’ di succo di limone o d’aceto su uno spazzolino, strofinate energicamente nelle pieghe della guarnizione e asciugate con un panno in microfibra.

La guarnizione sarà come nuova e avrete terminato tutta la pulizia del freezer!

Non vi resta che rimettere gli alimenti all’interno ed ecco fatto!

Avvertenze

Ricordiamo ancora una volta che è importantissimo spegnere il freezer e cercare di procedere velocemente altrimenti i cibi andranno a male.