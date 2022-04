Al giorno d’oggi gli elettrodomestici hanno delle funzionalità che ci permettono di poterli usare con comodità e senza stressarsi eccessivamente.

Se pensiamo al freezer, ci rendiamo conto di quanto la sua tecnologia sia cambiata nel tempo e ora esistono in commercio quelli che non provocano ingenti quantità di ghiaccio.

Tuttavia c’è chi ancora non dispone di quelli con la funzione no frost e per questo ogni volta pulirlo è un vero e proprio incubo!

Ma non preoccupatevi, oggi vi dirò tutto su come sbrinare il freezer velocemente con questi trucchetti che vi faranno risparmiare tempo e fatica!

Prima di iniziare

Vediamo insieme alcuni passaggi e accorgimenti da prendere prima di iniziare!

Innanzitutto è bene ter presente che la pulizia del freezer dev’essere fatta in modo molto veloce dato che dal suo interno si cacciano i cibi congelati.

Se avviano il processo di scongelamento dopo potrebbero rovinarsi irreversibilmente e non essere più commestibili.

Per evitare tutto questo e fare le cose con calma, potete trasferire il cibo nelle borse frigo contenenti le placche di ghiaccio così da non alterare troppo la temperatura.

Un altro suggerimento è di avviare la pulizia quando sono rimasti pochi cibi nel congelatore.

Ora vediamo due metodi che vi possono aiutare a sbrinare velocemente. Vi ricordo di staccare la spina dell’elettrodomestico per svolgere tutto nella totale sicurezza.

Metodo della pentola

Il primo rimedio che vediamo è il metodo della pentola!

Si tratta di un trucchetto molto semplice! Non dovrete far altro che riempire una pentola con acqua calda e posizionarla all’interno del freezer per qualche minuto.

Controllate di tanto in tanto che il ghiaccio si stia sciogliendo e dopo toglietela.

Attenzione! È molto importante che l’acqua sia calda e non bollente, altrimenti provocherete un forte sbalzo termico che potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell’elettrodomestico.

Metodo del phon

Adesso invece vedremo il metodo del phon al quale dovrete fare molta attenzione ricordando soprattutto di staccare la spina del freezer e tenersi a debita distanza.

Bene, per seguire il metodo non dovrete far altro che posizionare il phon in prossimità del freezer.

Poi azionate il getto medio e la temperatura media sempre per non provocare lo sbalzo termico. Fate passare qualche minuto ed ecco fatto!

Pulire il freezer

A questo punto non ci resta che pulire il freezer e liberarsi completamente del ghiaccio e dello sporco!

Raccogliete tutto il ghiaccio colato nel freezer con una spatola in silicone (che è più delicata) e mettetelo all’interno di una ciotola, poi versatelo nel lavello così che si possa sciogliere tranquillamente.

Successivamente riempite una ciotola con acqua calda e 1 bicchiere d’aceto bianco o aceto di mele, immergete un panno all’interno della soluzione e strizzatelo.

Passatelo in tutta l’area del freezer strofinando sulle zone più incrostate ed ecco fatto!

A questo punto rimettete tutti i cibi al loro posto e vedrete che il freezer sarà sbrinato e pulito come fosse nuovo!

Avvertenze

Vi ricordo di seguire attentamente i passaggi con le giuste precauzioni riportate altrimenti si potrebbe compromettere il funzionamento dell’elettrodomestico.