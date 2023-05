Come Sgrassare e Pulire il Forno con una Saponetta

Il forno, diciamocelo, è l’elettrodomestico che più usiamo in cucina, in quanto ci permette di preparare piatti super saporiti con poco sforzo.

Peccato, però, che dopo richieda molta fatica per essere pulito perché tende a presentare incrostazioni e macchie di grasso ovunque.

Ma oggi vi diamo una buona notizia: basta una saponetta per sgrassare, pulire e profumare tutto il forno in poco tempo. Vediamo insieme come fare!

Pareti interne

Innanzitutto, partiamo dalla pulizia delle pareti interne, le quali sono quelle più soggette alla formazione di grasso o di incrostazioni dal momento che “accolgono” le nostre teglie e le fanno diventare pietanze gustosissime da mangiare.

Per rimuovere tutte le incrostazioni ed eliminare i cattivi odori, quindi, dovrete iniziare con il rimuovere le griglie interne così da svuotare il vano, dopodiché versate 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie in mezzo litro di acqua calda e mescolate gli ingredienti.

A questo punto, travasate il tutto in un flacone con spray e vaporizzate la miscela così ottenuta all’interno del vano forno, insistendo, in particolare, sui punti in cui sono presenti maggiormente le incrostazioni e le macchie. Quindi, lasciate agire per un po’ in modo che il sapone di Marsiglia possa ammorbidire tutto lo sporco e strofinate con una spugnetta imbevuta di acqua fino a rimuovere tutto il grasso accumulato.

Noterete che tutte le incrostazioni verranno via facilmente senza sforzo e il vostro forno sarà pulito in un batter d’occhio!

N.B Prima di iniziare, accertatevi che il forno sia spento e che si sia completamente raffreddato. Anche la corrente deve essere staccata.

A tal proposito, ecco per voi un video per pulire il forno con rimedi naturali:

Vetro forno

Non solo le pareti interne, però, tendono a sporcarsi molto, ma anche il vetro forno, il quale presenta macchie tali da perdere tutta la sua brillantezza.

In questo caso, quindi, dovrete versare due cucchiai di sapone in scaglie in un secchio contenente acqua tiepida e immergere, poi, una spugnetta nella miscela così ottenuta.

A questo punto, strofinatela sul vostro forno più volte, lasciate agire per un po’ e, infine, risciacquate e asciugate. Le proprietà pulenti ma delicate del sapone di Marsiglia, infatti, sono una manna dal cielo anche per togliere gli aloni e per lucidare i vetri e gli specchi della vostra casa!

Griglie

Tra le componenti del forno, le più “difficili” da trattare sono sicuramente le griglie, in quanto queste tendono ad incrostarsi molto ed è davvero faticoso poi lavarle. Ma non con i nostri rimedi!

Potete procedere in due modi. Il primo consiste nel riempire la vaschetta del lavandino con acqua tiepida e aggiungere, poi, qualche cucchiaio di sapone di Marsiglia al suo interno. Quindi, mettete le griglie in ammollo per circa mezz’ora, dopodiché strofinate con una spugnetta: tutto lo sporco verrà via con facilità!

In alternativa, potete anche mescolare un cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia con dell’acqua tiepida, travasare la miscela in un flacone e vaporizzarla direttamente sulle griglie. Dopodiché, usate una spugnetta per strofinare e rimuovere tutto lo sporco e le incrostazioni e…il vostro forno sarà pulito da cima a fondo!

Teglie o leccarde

Per una pulizia super completa, vi suggeriamo di sgrassare anche le teglie e le leccarde che avete usato nel forno sempre utilizzando il sapone di Marsiglia.

Vi basterà, quindi, metterle in ammollo per un’ora o per tutta la notte in una bacinella contenente acqua bollente e sapone di Marsiglia in scaglie quanto basta, assicurandovi che la superficie sporca sia coperta completamente dall’acqua. Dopodiché, risciacquatele e passate una spugna o uno spazzolino per le stoviglie per staccare gli ultimi residui di cibo. L’acqua bollente ammorbidirà la macchia e l’incrostazione e renderà la pulizia super veloce!

N.B Attenzione a non scottarvi quando maneggiate l’acqua bollente.

Avvertenze

Ricordate di tenere staccare la spina per pulire in sicurezza.