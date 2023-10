I mobili della cucina sono spesso sottoposti a una notevole quantità di stress quotidiano, accumulando residui di grasso, macchie e odori.

Mantenerli puliti e luminosi non solo preserva la loro bellezza, ma contribuisce anche a un ambiente cucina più igienico, evitando l’accumulo di sporco, batteri e l’arrivo di animali.

Per sgrassarli dentro e fuori, esistono rimedi naturali ed efficaci e li vedremo tutti insieme, così potrai garantirti uno spazio culinario pulito e accogliente.

Aceto

Partiamo con l’aceto, un alleato potentissimo nella pulizia dei mobili della cucina e della cucina in generale, in quanto toglie ogni tipo di macchia.

Oltre a mandare via a fondo lo sporco, l’aceto luciderà anche i mobili, donando un aspetto stupendo alla cucina che sarà brillante!

Mescola 1 bicchiere d’aceto con 1 d’acqua, così avrai un detergente efficace per eliminare il grasso e le macchie superficiali. Trasferisci il tutto in una ciotola e usalo con un panno in microfibra o una spugna morbida.

Il potere pulente dell’aceto agisce come sgrassante naturale, rendendo i tuoi mobili splendenti senza l’uso di sostanze chimiche nocive.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è una soluzione versatile per pulire i mobili della cucina perché toglie le macchie, l’umidità e anche eventuali cattivi odori.

Per usarlo, dovrai semplicemente mescolare 2 cucchiai di prodotto con qualche goccia d’acqua fino ad ottenere la consistenza di un gel, spalmatela poi su una spugna morbida e strofinate nei mobili.

Risciacquate accuratamente e asciugate con un panno in microfibra: i mobili saranno più puliti, lucidi e freschi!

Succo di limone

Un altro ingrediente che sicuramente hai nel frigo e di cui non devi mai sottovalutare l’utilità è il succo di limone!

L’agrume più famoso al mondo è perfetto per sgrassare a fondo i mobili della cucina, fondando un profumo meraviglioso che sentirete per diversi giorni.

Aggiungi il succo di 1 limone a 1 bicchiere d’acqua per pulire delicatamente all’interno dei mobili o spruzzalo direttamente sulle superfici esterne per una freschezza istantanea.

Usa sempre una spugna morbida e dopo risciacqua e asciuga con un panno in microfibra.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un ingrediente naturale che si presta benissimo alla pulizia dei mobili della cucina, soprattutto quando sono particolarmente sporchi.

Mescolato con acqua tiepida, può essere utilizzato per pulire sia gli interni che gli esterni. Dovrete soltanto riempire una ciotola con acqua calda e sciogliere 1 cucchiaio e mezzo di sapone grattugiato all’interno.

Usate poi una spugna o un panno in microfibra per la pulizia e godetevi infine i mobili completamente messi a nuovo!

Sapone giallo per le macchie

Per affrontare le macchie ostinate, il sapone giallo può essere la soluzione ideale!

La sua rinomata azione sgrassante, infatti, lo rende fantastico al fine di superare quelle macchie ostili che a volte sembrano proprio non voler andare via.

Prendi una pallina di prodotto e applicala direttamente sulla spugna, poi strofina nei mobili e lascialo agire per qualche minuto; successivamente pulisci con un panno umido.

Dovrai assicurarti di aver tolto tutte le tracce di sapone.

Spray naturale pulente

Infine, vediamo insieme come puoi preparare uno spray pulente mescolando sapone di Marsiglia e bicarbonato di sodio.

Per prepararlo, dovrai sciogliere 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia a bagnomaria (o usare direttamente quello liquido) e unirlo ad 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio fino ad ottenere una consistenza spumosa.

Ora mescola il tutto in 1 litro d’acqua e trasferisci in un flacone spray. Spruzza la soluzione all’interno dei mobili e lascia agire prima di pulire con un panno umido per una pulizia profonda e naturale.

Avvertenze

Usa gli ingredienti indicati prima in angoli non visibili per assicurarti di non generare macchie irreversibili.