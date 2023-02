Ad essere sempre nelle soluzioni naturali per la casa o per la lavatrice, tra i tanti ingredienti, troviamo il bicarbonato di sodio!

Tanti sono i problemi quotidiani che può risolvere facilmente grazie alla lunga lista di qualità che possiede.

Oggi vedremo in particolare come usare 1 barattolo di bicarbonato contro 5+1 problemi in casa!

Cattivi odori

La prima soluzione rappresentata da un barattolo di bicarbonato è contro i cattivi odori!

Ogni tanto in casa si possono accumulare, specie durante l’inverno che non si può lasciar arieggiare all’infinito, oppure in alcune zone localizzate come la cucina o il bagno.

Riempite, quindi, un barattolo pieno di bicarbonato e posizionatelo su una mensola, aggiungete anche 1 cucchiaino di olio essenziale a vostro piacimento e sentirete il profumo propagarsi man mano.

In questo modo avrete ottenuto un fantastico profumatore naturale!

Calcare in lavatrice

Un altro problemino che si incontra spesso e volentieri è il calcare all’interno della lavatrice.

Toglierlo è molto importante per la buona cura dell’elettrodomestico e anche per ottenere dei panni bianchi, lucidi e sempre super puliti.

Versate 1 barattolo di medie dimensioni nel cestello della lavatrice e avviate un lavaggio a vuoto a temperature alte.

Il risultato sarà fantastico e del calcare non avrete più alcuna traccia!

Per la lavastoviglie

Così come è utile in lavatrice, il bicarbonato è un fantastico alleato anche all’interno della lavastoviglie per svariati motivi.

Prima di tutto il calcare che rappresenta la problematica principale, ma anche per la muffa, per i residui di cibo e così via.

In questo caso dovrete procedere facendo un lavaggio a vuoto una volta al mese con 1 barattolo di bicarbonato e azionando sempre delle temperature belle alte così che tutto lo sporco si possa staccare efficacemente.

Spargere un po’ di bicarbonato sulle stoviglie, inoltre, vi aiuterà anche ad ottenerle più brillanti e senza la patina d’acqua.

Muffa

La muffa in casa è sempre qualcosa che non ci auguriamo di trovare!

Purtroppo non solo sui muri, ma anche in spazi piccoli come mobili e cassetti può succede di trovarla, specie se il legno è abbastanza datato.

Al fine di contrastarla potete mettere 1 barattolino di bicarbonato all’interno di armadi o mobili così che possano ridurre il tasso di umidità.

Quando invece dovete rimuoverla, procedete semplicemente facendo una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza giusta.

Spalmate il composto sulla spugnetta, strofinate sulla muffa e attendete 10 minuti, successivamente risciacquate ed ecco fatto!

Umidità

L’umidità è una nemica da tenere sempre sott’occhio, anche perché è la responsabile principale della formazione della muffa.

Per evitarla in casa si installano degli appositi deumidificatore, ma se non ne disponete c’è bisogno di rimedi naturali!

Tra questi rientra anche il bicarbonato che, insieme al sale grosso e al riso, rappresenta uno dei metodi principali per mandare via l’umidità.

Riempite un barattolo di bicarbonato, mettetelo nella stanza interessata della casa e lasciatelo finché non si bagna e diventa liquido.

Per detersivi naturali

Un barattolo di bicarbonato è anche quello che occorre per fare delle ricette di detersivi tutti al naturale!

Ovviamente non stiamo parlando di un barattolo gigante, spesso vanno bene i barattolini piccoli (grandezza degli omogenizzati) mescolati a 500 ml d’acqua e 2 cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia.

Con questi 3 elementi avete ottenuto già un ottimo detergente ecologico da usare in lavatrice, per i pavimenti e per tante altre aree della casa!