Come stirare velocemente con un foglio di alluminio

Stirare, ahimè, è una delle cose più faticose da fare in casa e sicuramente si tratta di una faccenda che vorremmo scansare ad ogni costo! Ogni giorno quella sedia piena di panni ci guarda e cresce sempre di più, dunque poi arriva il momento in cui la si deve affrontare. Durante il lavaggio, infatti, spesso si formano delle grinze poco belle da vedere e stirare diventa quasi necessario.

Esiste, però, il trucchetto dell’alluminio il quale ci permetterà di stirare velocemente i capi ed averli dritti senza pieghe! Vediamo insieme come fare!

Come fare

Provare il trucchetto dell’alluminio è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò che dovete fare è munirvi di un asse da stiro e un rotolo di carta alluminio.

Scoprite il rivestimento di stoffa che avete sull’asse da stiro.

che avete sull’asse da stiro. Tagliate i fogli di carta alluminio della grandezza dell’asse e attaccateli lungo tutta la superficie dell’asse da stiro attorcigliandoli bene tra di loro.

della grandezza dell’asse e attorcigliandoli bene tra di loro. Facendo estrema attenzione a non rompere i fogli e a non spostarli, rimettete il rivestimento in stoffa sull’asse.

in stoffa sull’asse. Ecco fatto, non vi resta che stirare!

In caso abbiate il rivestimento in stoffa cucito sull’asse, potete comunque provare questo trucchetto, coprendo il rivestimento di stoffa con i fogli di alluminio e ricoprendoli, poi, con un ulteriore rivestimento in stoffa. In breve, dovrete far sì che i fogli di alluminio siano comunque posti sotto un rivestimento in stoffa!

Perché funziona

Questo rimedio risulta essere efficace grazie alla funzione termo riflettente dei fogli di alluminio. Questi, infatti, riflettendo il calore che ricevono dal ferro da stiro, lo trattengono senza farlo sfumare via velocemente e faranno sì che i capi potranno essere stirati in maniera veloce senza dover passare tante volte il ferro da stiro sugli indumenti.

Vi ricordiamo che per questa ragione, i fogli di alluminio possono essere utilizzati anche dietro i termosifoni per risparmiare sulla bolletta!

Perché l’alluminio?

Dal momento che potrebbe sorprendere vedere questo prodotto abbinato alla stiratura, è bene spiegare anzitutto perché usare l’alluminio. Beh, il motivo è molto semplice: l’alluminio possiede una grande capacità termoriflettente, ovvero manda indietro il calore trasferito verso di esso. Ciò significa che quando si usano i fogli di alluminio sotto l’asse da stiro, il calore viene trattenuto meglio senza sfumare via velocemente e di conseguenza non sarà necessario passare il ferro tante volte sugli indumenti.

Consigli dopo la stiratura

Infine vediamo dei consigli che possono essere preziosi dopo la stiratura! È bene ricordare che il metodo con l’alluminio prevede delle temperature di stiratura abbastanza alte, per cui leggete sempre le etichette di lavaggio così da controllare a quali temperature potete arrivare. Tuttavia una volta che avete finito di stirare, dove mettere l’alluminio? Si può usare un’altra volta?

Certo che sì! Potete lasciare lì i fogli d’alluminio e stirare anche le prossime volte usando questo trucchetto! Ricordate però di cambiarli di tanto in tanto altrimenti, a lungo andare, non avrete più il risultato sperato e i fogli perderanno la capacità di trattenere bene il calore.