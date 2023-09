Il ritorno inarrestabile della polvere nelle nostre case, dopo un periodo di vacanza o di assenza generale, è sempre una sfida dura da accettare.

La pulizia, infatti, diventa spesso un ciclo interminabile, ma per fortuna esiste un rimedio fai da te che può attenuare e controllare la vostra lotta contro la polvere.

Oggi infatti vedremo insieme come tardare il ritorno della polvere attraverso dei piccoli trucchetti che sicuramente non sapete essere molto efficaci per lasciare le superfici prive di polvere a lungo; scopriamoli insieme!

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio su cui è doveroso concentrare l’attenzione è senza dubbio il sapone di Marsiglia, un alleato tradizionale per la pulizia domestica.

La sua efficacia è data dalla sua composizione naturale e priva di sostanze chimiche aggressive, ciò lo rende perfetto per chi ama prendersi cura dell’ambiente.

Per usare questo rimedio, non dovrete far altro che prendere un pezzo di sapone di Marsiglia e grattugiarne una piccola quantità in una bacinella con acqua calda.

Mescolate fino a ottenere una soluzione uniforme e utilizzate un panno pulito per immergere nella miscela; strizzate il panno e passatelo delicatamente sulle superfici della casa, come tavoli, ripiani e superfici in legno.

Il sapone di Marsiglia non solo rimuoverà la polvere, ma lascerà anche una piacevole fragranza naturale!

Olio d’oliva

L’olio d’oliva, oltre a essere un ingrediente culinario estremamente importante, può essere utilizzato per prevenire il ritorno della polvere sulle superfici.

Potrebbe sembrare strano, e invece è perfetto per far scivolare la polvere, ritardandone l’entrata in casa. Scopriamo subito come usare il metodo!

Prendete un panno morbido e pulito e versate alcune gocce di olio d’oliva; strofinate delicatamente il panno sulle superfici, come mobili e oggetti in legno, creando uno strato sottile di olio.

Questo strato agirà come una barriera che ostacola l’accumulo di polvere. Ricordate di non esagerare con la quantità di olio, altrimenti potreste finire per avere superfici oleose anziché pulite!

Anti-polvere fai da te

Preparare un anti-polvere fai da te è più semplice di quanto si possa pensare e rappresenta una soluzione non solo naturale, ma anche economica.

Non occorrono tanti passaggi: prendete un flacone spray vuoto e riempitelo per metà con acqua; aggiungete poi una quantità uguale di aceto bianco, noto per le sue proprietà sgrassanti e antibatteriche. Infine, unite anche 1 cucchiaino d’olio d’oliva e 3 o 4 gocce di olio essenziale con la vostra fragranza preferita.

Agitate bene la miscela prima di ogni utilizzo e spruzzatela sulle superfici che volete trattare. Questo spray non solo contribuirà a ritardare il ritorno della polvere, ma avrà anche un effetto rinfrescante sull’ambiente.

Aceto di mele

Ultimo trucchetto che potete sfruttare per dire addio alla polvere che si forma in un batter d’occhio è l’aceto di mele.

Usato abbondantemente in casa e in lavatrice, l’aceto di mele è un altro rimedio naturale che può aiutarvi a tenere sotto controllo lo sporco.

Prendete 1 bicchiere d’acqua e mescolatelo con una quantità uguale di aceto di mele; immergete un panno nella miscela, strizzatelo bene e passatelo delicatamente sulle superfici.

Noterete con il tempo che la polvere non avrà più l’urgenza di attaccarsi alle vostre superfici!

Avvertenze

Ricordate di usare i rimedi descritti prima su angoli non visibili, in modo da verificare di non danneggiare o sporcare alcuna zona.

