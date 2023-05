Alcuni elementi in casa sono più belli quando si riesce a lucidarli e a farli risplendere.

Pensiamo all’acciaio o al legno che hanno bisogno di un’attenzione particolare, altrimenti si opacizzano e si macchiano.

Un ingrediente che abbiamo in casa può aiutare a lucidarli facilmente e in poche mosse, si tratta dell’olio d’oliva!

Ne basta un cucchiaio e vedrete subito il risultato!

Acciaio della cucina

Il primo elemento che può beneficiare dell’olio d’oliva è l’acciaio della cucina!

Sia il piano cottura che il lavello diventano super lucidi se si passa quest’ingrediente al termine di un lavaggio approfondito, ma vediamo subito come usarlo!

Pulite a fondo gli elementi in acciaio usando del bicarbonato o dell’aceto e asciugate bene; successivamente prendete un batuffolo d’ovatta, mettete qualche goccia d’olio d’oliva sopra e strofinate energicamente sull’acciaio.

La quantità d’olio non deve essere eccessiva, altrimenti rischiate di ungere troppo gli elementi.

Quando l’olio si sarà assorbito vedrete subito il fantastico risultato!

Lucidante per legno

Un’altra cosa che potreste trovare molto interessante con l’olio d’oliva è fare un lucidante per il legno!

Il legno naturale ha bisogno di essere nutrito a fondo per mantenersi sempre lucido ed integro, per cui l’olio d’oliva è proprio quello che serve.

Ingredienti

2 cucchiai d’aceto;

1 cucchiaio d’olio d’oliva;

1 cucchiaio di succo di limone.

Dovrete unire e mescolare energicamente questi 3 ingredienti fino ad ottenere un unico prodotto che andrete poi a spalmare sul legno con l’aiuto di un panno in lana.

Il lucidante deve restare sul legno per circa 10 minuti, dopodiché asciugate usando sempre un panno molto morbido. Il risultato sarà fantastico!

Addio graffi

Sull’acciaio, sul legno e su altre superfici della casa si possono formare sempre quei piccoli graffi molto fastidiosi.

L’olio d’oliva, anche in questi casi, torna ad essere d’aiuto, in quanto riesce a minimizzare questi segni, donando una superficie liscia e lucida.

Tutto quello che dovrete fare è mettere un po’ d’olio su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e strofinare in direzione del graffio.

Dopodiché, attendete almeno 20 minuti e poi asciugate l’eccesso d’olio con un tovagliolo o un panno morbido.

I graffi saranno solo un lontano ricordo!

Contro la polvere

Ultimo trucchetto che potete sfruttare con un cucchiaio d’olio d’oliva è per evitare la polvere in casa!

Potrebbe sembrare strano, e invece l’olio crea una patina lucida e anti-polvere che ne previene la comparsa imminente.

Scopriamo insieme come preparare uno spray antipolvere fai da te in poco tempo!

Ingredienti

succo di 1 limone;

4 cucchiai d’olio oliva.

Filtrate bene il succo di limone, poi aggiungete l’olio d’oliva e mescolate fino ad ottenere un unico composto. In seguito dovrete soltanto mettere la soluzione in un flacone spray e spruzzarla sui mobili, passate un panno in cotone e non ci vorrà molto prima di mandare via tutta la polvere!

Avvertenze

Provate i rimedi con l’olio d’oliva prima su angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici.