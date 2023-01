In casa ci sono sempre mille cose da fare! Tra bucato, pulizie, cucina e quant’altro spesso si perde il conto delle faccende che si svolgono ogni giorno.

Per fortuna esistono gli elettrodomestici che ci permettono di recuperare tanto tempo e fatica come lavatrice e lavastoviglie.

Oggi parleremo di quest’ultima in particolare e vedremo insieme quali sono i modi per far sì che non possa andare incontro a mal funzionamenti o sporco accumulato.

Scopriamo come usare l’aceto di mele in lavastoviglie per averla sempre come nuova!

Lavaggi a vuoto

I lavaggi a vuoto non sono importanti solo in lavatrice, ma anche la lavastoviglie ne ha bisogno, almeno una volta al mese!

L’aceto di mele in questo caso è perfetto perché riesce ad unire la pulizia dell’elettrodomestico al mandare via i cattivi odori accumulati.

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente 1 tazza e mezza di prodotto sul fondo della lavastoviglie e avviare un lavaggio a vuoto ad alte temperature.

Una volta terminato, la lavastoviglie sarà come nuova e super profumata!

Calcare

Il calcare attanaglia la lavastoviglie perché c’è un costante passaggio d’acqua, quindi bisogna mandarlo via subito!

Per risolvere questo problemino potete sia procedere con un lavaggio a vuoto secondo il procedimento descritto nel paragrafo precedente, oppure agire specificamente sulla macchia.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

In tal caso togliete anzitutto la spina dell’elettrodomestico, poi mettete l’aceto sulla spugnetta e strofinate su tutta la zona interessata.

Lasciate agire per una ventina di minuti e poi ripassate la spugna: il calcare andrà via in pochissimo tempo!

Sportello unto

A volte non è tutto l’interno ed il cestello della lavastoviglie ad essere sporco, ma lo sportello!

Spesso i liquidi dei cibi o le briciole cadono attaccandosi allo sportello e rendendolo super unto e incrostato, ma l’aceto di mele torna ad essere utile!

Dovrete metterlo sulla spugnetta non abrasiva e strofinare energicamente su tutta la superficie, poi risciacquate con acqua calda e ripetete il passaggio per togliere bene lo sporco.

Vedrete che tornerà a brillare come fosse nuovo!

Per lucidare le stoviglie

Non solo per l’elettrodomestico in tutte le sue parti, l’aceto di mele è ottimo anche per le stoviglie!

Infatti riesce a lucidarle facendoci risparmiare sui prodotti e donandoci un’efficacia che non fa invidia ad alcun detersivo.

Mettete l’aceto in un vaporizzatore e, prima di mettere le stoviglie nel cestello, vaporizzatene una quantità abbondante nelle pentole, sui piatti, sui bicchieri, sugli utensili e così via.

Dopo non potrete più farne a meno!

Evitare cattivi odori

Come accennato anche prima, i cattivi odori sono un altro grande problema che colpisce la lavastoviglie.

L’aceto di mele, poiché ha un odore molto delicato rispetto alle altre tipologie, riesce a catturare la puzza e allo stesso tempo a rilasciare un buon odore.

Per questo spruzzate un po’ d’aceto con del succo di limone nella lavastoviglie prima e dopo ogni lavaggio così da contrastare la venuta della puzza.

Per l’esterno

Concludiamo l’uso dell’aceto di mele per la lavastoviglie sfruttandolo per l’esterno!

Infatti bisogna ricordare che non solo dentro, ma anche fuori è necessario prendersi cura degli elettrodomestici, altrimenti non sembreranno mai completamente puliti.

Mettete un po’ d’aceto di mele su un panno in microfibra inumidito con acqua calda e strizzato, dopodiché procedete passandolo su tutta la porta e i lati della lavastoviglie.

Avvertenze

Ricordate di provare l’aceto prima in angoli non visibili in modo da non macchiare o danneggiare le superfici.