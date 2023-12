Come tenere calda la casa senza avere i termosifoni accesi tutto il giorno

Con l’arrivo delle stagioni più fredde, mantenere la casa calda senza dipendere esclusivamente dai termosifoni può non solo contribuire al risparmio energetico ed economico, ma anche creare un ambiente più sano e confortevole.

È per questo che bisogna sempre fare attenzione ed essere furbi, sfruttando al massimo le strategie di consumo che possono farti risparmiare.

Oggi, infatti, ti dirò tutto quello che serve sapere su come tenere la casa calda senza avere i termosifoni accesi tutto il giorno!

Sfrutta la luce del Sole

Anche se non sempre ce ne accorgiamo, la luce solare è quella che maggiormente ci riscalda e salva tutti dal freddo gelido, per questo è bene che tu la sfrutti al meglio.

Durante le giornate soleggiate, apri le tende e le persiane per far entrare la luce del sole, ma senza aprire le finestre. I raggi solari, infatti, penetrano lo stesso in casa e riscaldano l’ambiente.

Se proprio vuoi usare dei trucchetti interessanti, posiziona specchi su pareti opposte alle finestre per riflettere e amplificare la luce. Questa semplice strategia non solo apporta calore, ma anche luminosità!

Tende e Tappeti

Tende pesanti e tappeti aiutano tantissimo a trattenere il calore in casa, sono fonti importantissime di risparmio.

Il calore emanato dai termosifoni spesso si disperde tra pavimenti, mura e finestre: la chiave è cercare di non farlo scappare da nessuna parte!

Se accendi i termosifoni per 2 o 3 ore, dopo potrai spegnerli in tutta tranquillità, ti basta mettere un tappeto spesso e una tenda pesante nelle stanze di riferimento.

Trucco della carta stagnola

Con il trucco della carta stagnola puoi aumentare il livello di trattenuta del calore in pochi e semplici passaggi.

La carta stagnola è termoriflettente, in quanto rimanda indietro il calore che, altrimenti, si infiltrerebbe all’interno del muro, rendendo inutile l’intervento dei termosifoni.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Tutto quello che dovrai fare è coprire un pezzo di cartone prima con carta assorbente (da far asciugare bene), poi con carta stagnola. Una volta pronto, non ti resterà che legarlo con dello spago dietro al termosifone ed ecco fatto!

Se hai qualche dubbio, ti faccio vedere come fare passo dopo passo con questi video dedicato:

Metodi per il letto

Trovare dei metodi per riscaldare il letto aiuta senza dubbio ad evitare i termosifoni accesi durante tutta la notte.

L’impatto con il letto freddo è il primo ostacolo da superare quando ci si deve concedere il sonno, e sicuramente tante volte ti sarai chiesto come non avere il contatto con il gelo. Beh, te lo spiego io!

Dovrai semplicemente riscaldare del riso o del sale grosso in una padella e, quando avrà preso la temperatura giusta, dovrai mettere tutto in un sacchetto e poi nel letto, sotto le coperte, prima di andare a dormire.

Entrare in un letto caldo no ti farà sentire il bisogno dei riscaldamenti perennemente in funzione!

Ventilatori

Cosa c’entrano i ventilatori se parliamo di riscaldare la casa senza avere i termosifoni sempre accesi?

Ebbene, per rispondere a questa domanda, bisogna pensare al fatto che molti ventilatori hanno un’interruzione che permette di invertire la direzione delle pale.

Durante l’inverno, imposta i ventilatori in modo che girino in senso orario a velocità bassa. Questo spingerà l’aria calda accumulata verso il basso, ridistribuendola in tutta la stanza. Questa semplice mossa può aumentare la sensazione di calore senza richiedere l’uso di fonti di calore aggiuntive!

Quando cucini

Un’altra mossa molto furba per tenere la casa calda è l’utilizzo del forno e di altri elettrodomestici da cucina che può rivelarsi un modo pratico per riscaldare la casa.

Quando cuoci, lascia la porta del forno aperta dopo averlo spento per sfruttare il calore residuo. Inoltre, cucina con pentole coperte per trattenere il calore e produrre vapore, che contribuirà ad aumentare il calore nell’aria, rendendo la casa più confortevole.