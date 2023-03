Le fantastiche erbe aromatiche sono preziose per rendere unica ogni preparazione in cucina donando un tocco di sapore unico!

Tuttavia il loro profumo e la loro consistenza si rovina dopo pochi giorni se non mantenute bene, con il rischio di farle annerire.

Per questo oggi vi dirò tutto su come tenere le erbe aromatiche più fresche in frigorifero!

Barattolo di vetro

Iniziamo da un metodo molto semplice, ma molto efficace per tenere al sicuro e far durare a lungo le erbe aromatiche.

Si tratta di usare un semplice barattolo in vetro, ma come? Scopriamolo subito!

Dovrete semplicemente togliere tutta la parte annerita (ammesso che ci sia) dalle verdure, poi dividerle bene e metterle all’interno di un barattolo in vetro con chiusura ermetica.

Aggiungete un foglio di carta assorbente, poi mettete in frigorifero e vedrete che si manterranno super fresche!

Sacchetto ermetico

Un altro metodo molto interessante che potete usare per la conservazione delle verdure è un sacchetto ermetico.

Andranno bene anche delle semplici bustine per alimenti, a patto che siano richiuse per bene, vediamo come fare!

Dovrete dividere le erbe in base alla tipologia e poi ognuna di questa dovrà essere avvolta in un tovagliolo. Dopodiché spruzzate un po’ d’acqua sui tovaglioli tenendo il vaporizzatore a debita distanza.

Ora non vi resta che mettere tutte le erbe avvolte nei tovaglioli all’interno della busta, far uscire tutta l’aria e chiudere benissimo facendo un nodo.

Riponete in frigo e saranno sempre super fresche!

Bicchiere

Un rimedio della Nonna vedere la conservazione delle erbe aromatiche nel frigorifero come se fossero delle vere e proprie piantine!

Tuttavia è raccomandabile il seguente metodo solo se dovere consumare le erbe nel giro di 24/48 ore massimo.

Riempite 1/4 di bicchiere di vetro con dell’acqua e mettete le erbe aromatiche all’interno così la radice, tenendosi fresca, non farà marcire l’erba.

Con il sale

Avete presente gli antichi rimedi che prevedevano la conservazione degli alimenti sotto sale?

Ebbene, potete usare un trucco del genere anche nel caso delle erbe aromatiche e vi spiego subito come fare!

Dividete le varie tipologie di erbe, mettetele una alla volta in un contenitore e coprite ogni strato con in sale.

Così ogni erba sarà separata l’una dall’altra e potrete tenerle freschissime nel frigo senza farle appassire o scurire!

Per il congelamento

A volte si comprano tante erbe che poi si lasciano nel frigorifero per giorni e giorni.

In casi del genere, anziché usare i rimedi appena descritti per tenerle fresche, sarebbe consigliabile procedere direttamente con il congelamento!

Dovrete mettere le erbe divise in tocchetti all’interno di stampi per il ghiaccio e ricoprire con dell’olio d’oliva.

Mettete nel freezer e potete mettere il cubetto direttamente in padella ogni volta che vi occorrerà per cucinare!