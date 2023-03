Se c’è qualcosa di cui non possiamo fare a meno di lavare quotidianamente, questi sono pavimenti, i quali raccolgono lo sporco delle scarpe e di tutto ciò che lasciamo cadere.

Quando fa freddo e c’è molta umidità, però, potrebbe essere davvero difficile mantenerli profumati a lungo.

Ma da oggi non sarà più così! Vedremo insieme infatti alcuni trucchetti per mantenere a lungo il profumo sui pavimenti appena lavati quando c’è molta umidità fuori!

Aceto

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il tanto noto aceto, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e deodoranti. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua e aggiungere, poi, un bicchiere di aceto e 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

A questo punto, agitate il tutto per mescolare gli ingredienti, immergete un panno nella miscela così ottenuta e passatelo sui pavimenti più volte. E che profumo!

N.B Ricordatevi di non utilizzare mai l’aceto sul marmo o sui pavimenti di pietra naturale perché potrebbe opacizzarli o corroderli.

Sapone di Marsiglia

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo del sapone di Marsiglia, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti molto delicate che può essere usato su tutte le tipologie di pavimento, quali parquet, marmo, ecc.

Versate, quindi, un cucchiaio di bicarbonato in un secchio contenente circa 2 litri di acqua e aggiungete, poi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido. Dopodiché, mescolate gli ingredienti, immergete lo straccio nell’acqua, strizzatelo bene e passatelo sul vostro pavimento.

Come se non bastasse il sapone di Marsiglia è in grado anche di prevenire la formazione della polvere!

Detersivo fai da te profumato

Se volete un rimedio più strong, vi suggeriamo di mescolare più ingredienti e di “sfruttare”, quindi, più proprietà fino ad ottenere un detersivo fai da profumato per pavimenti.

In un secchio contenente circa 1 litro di acqua calda, aggiungete quindi 2 tazze di bicarbonato di sodio e mezza di aceto. Dopodiché, versate qualche goccia di olio essenziale della fragranza che preferite maggiormente.

Vi consigliamo di prediligere fragranze più rilassanti come la vaniglia e la lavanda per le stanze da letto e una più fresca e fruttata come gli agrumi per la cucina. A questo punto, immergete uno straccio nella soluzione così ottenuta e passatelo sulla superficie del vostro pavimento. E voilà: il vostro pavimento sarà subito super profumato!

N.B Ricordatevi di non utilizzare l’aceto in caso di pavimento di marmo o di pietra naturale perché potrebbe corroderli.

Metodo del panno

C’è un trucchetto che potete utilizzare in grado di profumare il vostro pavimento senza sforzi! Di cosa parliamo? Del metodo del panno!

Per provarlo, dovrete innanzitutto realizzare una sorta di detersivo per pavimenti fai da te, versando circa 25 ml di sapone di Marsiglia liquido in 750 ml di acqua e aggiungendo, poi, 25 gr di bicarbonato e 5 gocce di olio essenziale della fragranza che preferite maggiormente.

Quindi, versate la miscela in un flacone con spray e lasciate riposare per almeno una giornata per far impregnare l’odore. A questo punto, avvolgete un panno in microfibra intorno allo spazzolone, come fate usualmente quando volete lavare a terra, e spruzzate direttamente il detersivo preparato sul panno avendo cura di non esagerare con la quantità.

Infine, non vi resta che passare il panno sul vostro pavimento più volte e il gioco è fatto! Questo trucchetto vi permetterà di pulire il pavimento senza bagnarlo e senza dover aspettare che si asciughi!

N.B Vi ricordiamo di provare questo trucchetto dopo aver già rimosso la polvere e lo sporco sul pavimento con l’aspirapolvere o una scopa.

Altri consigli utili per mantenere profumati i pavimenti

Finora abbiamo visto gli ingredienti in grado di profumare i pavimenti e la casa. Ci sono, però, altri accorgimenti che dovrete seguire per “intrappolare” il profumo e non farlo disperdere subito in inverno.

Innanzitutto, vi consigliamo di strizzare bene lo straccio prima di passarlo sulla superficie, in modo da eliminare l’eccesso di acqua che potrebbe rendere più difficile l’asciugatura e aumentare la formazione di umidità.

Inoltre, sarebbe bene passare lo straccio più volte sul pavimento così da fissare il buon profumo. Infine, ricordatevi di far asciugare bene a terra tenendo le porte aperte e non fate l’errore di richiuderle subito perché potreste ritrovarvi la puzza di stantio.

Al contempo, però, chiudete le porte non appena si sarà asciugato per non far svanire tutto il buon profumo.

Avvertenze

Vi ricordiamo di non usare l’aceto sui pavimenti in marmo e pietra naturale. Accertatevi sempre della tipologia di pavimento prima di procedere con i rimedi indicati.