Le camicie di lino non solo sono molto casual ma anche molto raffinate e, per questo, vengono spesso utilizzate per le occasioni speciali.

Fresche e traspiranti, vengono indossate anche in piena estate perché non fanno sudare molto e permettono di sfoggiare outfit invidiabili! Peccato, però, che tendano comunque a formare quei tanto temuti aloni gialli sotto le ascelle.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere gli aloni sotto le ascelle delle camicie di lino ricorrendo solo ad ingredienti casalinghi e naturali.

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, noto per le sue proprietà sbiancanti e smacchianti e per la sua leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie gialle più ostinate.

Iniziate, quindi, con il pretrattare la macchia, versando una manciata di bicarbonato in una ciotola e aggiungendo l’acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta. Quindi, applicatela nella zona ascellare e lasciate agire per un po’, dopodiché versate 2 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda e immergete le camicie al suo interno.

A questo punto, lasciatele in ammollo per circa 10 minuti prima di strofinare nella zona interessata con uno spazzolino. infine, procedete con il lavaggio in lavatrice o a mano e il gioco è fatto!

Aceto bianco

Oltre al bicarbonato, è molto efficace in caso di aloni di sudore l’aceto bianco. Questo ingrediente, infatti, oltre a sbiancare è in grado anche di ravvivare il colore dei capi scuri!

In questo caso, vi basterà riempire una bacinella con acqua fredda, versare un bicchiere di aceto bianco e immergere la camicia di lino nella miscela così ottenuta. Quindi, lasciatela in ammollo per circa un’ora, strofinate con uno spazzolino nella zona delle ascelle, risciacquate e procedete con il comune lavaggio a mano o in lavatrice.

In caso di lavaggio in lavatrice, vi suggeriamo di aggiungere 2 tazzine d’aceto nella vaschetta del detersivo e avviare il ciclo di lavaggio: addio macchie gialle dalle vostre camicie!

Limone e sale

Tra gli ingredienti da dispensa che possono venire in vostro soccorso in caso di aloni gialli dovuti al sudore nella zona ascellare delle vostre camicie, figurano il sale e il limone, i quali insieme danno vita a una spugnetta naturale fai da te dalle proprietà sgrassanti e pulenti!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere il succo filtrato di 5 limoni e 1 cucchiaio di sale grosso in una bacinella contenente acqua calda e aggiungere, poi, le camicie in ammollo per qualche ora o per un’intera notte. Dopodiché, strofinate sulla macchia e procedete con un lavaggio delicato in lavatrice o a mano…le vostre camicie saranno come nuove!

N.B Vi suggeriamo di utilizzare questo rimedio solo sulle camicie bianche o chiare perché il limone potrebbe sbiancarle.

Percarbonato di sodio

Sebbene sia considerato un “cugino” del bicarbonato, in realtà è più efficace in quanto è considerato un’alternativa ecologica alla candeggina. Di cosa stiamo parlando? Del percarbonato di sodio, la cui funzione sbiancante si attiva a una temperatura di almeno 40 gradi, per cui vi suggeriamo di verificare sempre le etichette di lavaggio delle vostre camicie.

Per l’utilizzo, quindi, dovrete prima pretrattare la macchia mescolando qualche cucchiaio di percarbonato con un po’ di acqua a filo, applicando questo composto così ottenuto sull’area ascellare dell’indumento e strofinando delicatamente con un vecchio spazzolino da denti.

Dopodiché, lasciate in posa per circa 20 minuti prima di risciacquare e procedere con il lavaggio a mano o in lavatrice, usando 1 cucchiaio di percarbonato nella bacinella con acqua calda o nella vaschetta del detersivo: le vostre camicie saranno come nuove!

N.B Anche in questo caso vi suggeriamo di utilizzare questo rimedio solo sulle camicie più chiare per evitare di scolorirle.

Acqua ossigenata

Un ultimo trucchetto prevede l’utilizzo dell’acqua ossigenata, che sebbene non sia propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico. Applicate, quindi, l’acqua ossigenata su un dischetto di cotone e appoggiatelo sull’alone nella zona ascellare della vostra camicia. Dopodiché fate agire per circa mezz’ora prima di risciacquare con acqua tiepida più volte finché la macchia non si sarà sbiadita.

A questo punto procedete sempre con il lavaggio in lavatrice o a mano. In alternativa, potete anche aggiungere 2 cucchiai di acqua ossigenata in una bacinella e immergere le camicie di lino in ammollo per una notte intera.

N.B Questo metodo è indicato solo per le camicie bianche. Inoltre vi ricordiamo di usare l’acqua ossigenata a 10 volumi.

Altri trucchetti per sbiancare i capi

E se volete conoscere altri trucchetti per sbiancare i capi in modo naturale senza ricorrere alla candeggina, ecco un video utile per voi:

Avvertenze

Vi ricordiamo di utilizzare questi rimedi solo dopo aver consultato le etichette di lavaggio per evitare di danneggiare le vostre camicie di lino.